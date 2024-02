Snow Cross : Éliot Grondin remporte une troisième victoire

L'athlète originaire de la Beauce était en action, ce samedi 3 février en Géorgie, dans le cadre de la Coupe du monde de snowboard cross de Goudaouri.

La planchiste a remporté sa troisième victoire en quatre sorties individuelles cette saison.

Après avoir largement performé lors des qualifications, ce vendredi 2 février, Éliot Grondin a remporté ses trois premiers départs éliminatoires du jour. Lors de la dernière course, il a été couronné devant Cameron Bolt et Alessandro Haemmerle.

« D’être en grande finale à chaque course cette année, d’avoir maintenant trois victoires et deux de suite, je peux dire que c’est vraiment une belle journée ! Les courses étaient vraiment serrées et je suis vraiment content d’avoir ridé assez bien pour l’emporter », a expliqué le jeune Beauceron à Sportcom.

Avec cette nouvelle victoire, Éliot Grondin fait la course en tête au classement provisoire de la discipline avec 360 points. Le sportif de Sainte-Marie sera de retour sur sa planche dès ce dimanche 4 février, afin d'espérer faire un doublé.