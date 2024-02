Chaudière-Appalaches : accès gratuit aux sentiers fédérés de motoneige jusqu'à demain

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a annoncé l'ouverture des sentiers fédérés gratuitement ce samedi 3 et dimanche 4 février, pour découvrir les sentiers de Chaudière-Appalaches.

Si l'accès est gratuit, il est néanmoins demandé d'avoir, avec soi, un droit d'accès temporaire.

Au total, ce sont plus de 33 000 kilomètres de sentiers balisées et sécurisés qui pourront être empruntés sur ces deux journées.

Il est important de rappeler les règles essentielles à conserver durant les balades sur les sentiers :

- Avoir en tout temps votre droit d'accès temporaire (imprimé ou accessible sur votre téléphone intelligent);

- Le propriétaire d'une motoneige doit détenir une assurance responsabilité civile d'au moins 1 000 000 $ et avoir en sa possession cette preuve d'assurance ;

- Toute motoneige doit être immatriculée;

- L'âge minimum pour conduire une motoneige est de 16 ans. En vertu des nouvelles mesures de la Loi VHR, les conducteurs âgés entre 16 et 17 ans, doivent détenir un permis de conduire valide en plus du certificat de formation;

- Il est interdit d'avoir plus de passagers sur une motoneige que la capacité prévue par le fabricant;

- Gardez toujours la droite et demeurez sur les sentiers.

Après cet essai, il est possible de profiter des sentiers pour une plus longue période en se rapprochant du club le plus proche. Des droits d'accès de 1, 3 et 7 jours sont disponibles, ainsi que des droits saisonniers.