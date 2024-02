Une défaite et des suspensions pour les Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches étaient en déplacement, ce vendredi 2 février, chez le deuxième du classement, L’Everest de la Côte-du-Sud, pour un match important.

Au final, les hommes de Jonathan Ferland se sont inclinés 4 à 0, scellant au passage, la rivalité entre les deux organisations.

En effet, le combat aura été rude pour les Beaucerons, qui se sont inclinés pour la première fois de la saison, sans marquer un seul but. Près de 100 minutes de pénalité ont aussi été nécessaires et sept joueurs ont du faire face à des suspensions.

Lors de la première période, c'est l'équipe receveuse qui prend rapidement les devants en inscrivant deux buts coup sur coup. Le score est de 3 à 0 à la fin du premier vingt.

Les Condors sont présents devant le but adverse, sans jamais pouvoir trouver la faille. C'est encore l'Éverest qui prendra le meilleur sur les verts et blancs en début de dernière période pour mettre le but du 4 à 0.

Le reste de la dernière période est très tendu après que Nathan Plamondon-Michaud, Jean-Raphaël Roy et Jérémy Roy aient été renvoyés aux vestiaires pour des altercations. Malgré tout, le gardien vétéran, William Gagné, a su stopper 35 tirs, limitant la défaite des siens.

Après le match, la LHJAAAQ a annoncé une suspension de cinq matchs pour Jean-Raphaël Roy, deux matchs pour Jérémy Roy et un match pour Nathan Plamondon-Michaud.



Les Condors seront de retour sur la glace ce dimanche 4 février à 16 h, contre le Collège Français de Longueuil.