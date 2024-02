Snow Cross : Éliot Grondin fait le doublé !

Après une première médaille d'or obtenu lors de la journée d'hier, l'athlète beauceron, Éliot Grondin, a remis ça ce dimanche 4 février, en se positionnant une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium en Géorgie.

Le Mariverain a remporté les trois premières courses éliminatoires dimanche, afin d’obtenir son billet pour la grande finale.

Une chose est sûre, il n'était pas rassasié. Éliot Grondin a largement survolé la compétition du week-end en Géorgie alors qu'il a accroché deux médailles d'or en deux jours. Lors de la descente ultime, il a su prendre le meilleur sur Cameron Bolton, Omar Visintin et Liam Moffat.

« Je suis fier de ce que j’ai accompli ce week-end ! C’est incroyable. Hier (samedi), j’ai pris le temps d’analyser ma course pour voir ce que je pouvais améliorer pour être meilleur aujourd’hui parce que la deuxième course est toujours la plus difficile. Ce matin, en me réveillant, j’étais super calme », a mentionné Éliot Grondin à Sportcom.

Dans un premier temps en seconde position, Éliot Grondin n’avait pas dit son dernier mot et a été en mesure de revenir rapidement sur son rival pour prendre la tête de la course avant la dernière section. Le planchiste de 22 ans a conservé son avance jusqu’à la ligne d’arrivée.

Cette nouvelle médaille est la quatrième médaille d'or du jeune athlète cette saison en cinq sorties. Il est donc largement au sommet du classement général avec près de 460 points.