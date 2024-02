Les Chevaliers s'inclinent en tirs de barrage

C’est privé de quatre joueurs réguliers que les Chevaliers ont sauté sur la glace pour affronter les Élites de Jonquière cet après-midi devant une foule de 461spectateurs.

Dans un match serré et assez robuste, les Chevaliers se sont inclinés 4-3 en tirs de barrage.

Les locaux ne perdent pas de temps pour ouvrir la marque lorsque Josh Demers compte dès la 56e seconde du match. Les visiteurs mettent le match à égalité lors d’une supériorité numérique. John Kartsonaksi voit sa passe dévier par un défenseur des Chevaliers dans son propre filet.

Les représentants de Chaudière-Appalaches profitent également de leur jeu de puissance pour reprendre les devants. Maxime Lambert bat le gardien adverse d’un bon lancer du poignet. Emerik Paris et Justin Thibault sont ses complices sur le but.

Le deuxième vingt se joue sur deux temps. Dans les 10 premières minutes de jeu, les Élites sont dominants. Ils marquent deux buts sans réplique pour prendre les devants 3 à 2. Les buts sont venus d’Anthony Guay et Jacob Gomez.

Les joueurs de Pier-Luc Giguère se montrent plus combatifs lors des 10 minutes restantes. Ils ont plusieurs chances de marquer mais le gardien visiteur se montre solide devant sa cage. Les locaux remettent leur attaque à cinq sur la glace en fin de période mais ils sont incapables de marquer.

La troupe lévisienne débute le 3e vingt en avantage numérique pour 1:33. Le capitaine des Chevaliers, Maxime Lambert, nous démontre tout son talent. Il inscrit son 23e but de la campagne. Ce dernier passe en coup de vent près du défenseur adverse et déjoue le gardien d’une belle feinte. Sûrement l’un des plus beaux buts de la saison.

Avec le pointage égale à 3-3, les Chevaliers qui se défendent déjà à court d’un joueur, écopent d’une seconde pénalité. Ils devront se défendre à cinq contre 3 pendant 1:12. Le gardien Philippe Boucher et la défensive tiennent le coup. L’affrontement se dirige en prolongation et celle-ci a été très excitante. Les locaux ont dirigé 4 lancers contre aucun pour les Élites.

Maxime Lambert a bien failli nous offrir un autre bijou offensif lorsqu’il a traversé la patinoire d’un bout à l’autre pour se présenter seul devant le gardien mais cette fois-ci le cerbère a eu le dernier mot.

Nous aurons besoin de tirs de barrage pour couronner le vainqueur. Les deux gardiens ont cédé sur les premiers joueurs de chaque équipe. Qui d’autre que Maxime Lambert à marquer pour les Chevaliers et Anthony Guay du côté des Élites.

Nous avons dû attendre à la 6e vague pour voir une équipe marquer un but. Le but est venu de l’attaquant de Jonquière, Christopher Tremblay qui a logé le disque dans le haut du filet pour donner la victoire à son équipe.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Maxime Lambert des Chevaliers;

2e étoile :Jérémy Dumas des Élites;

3e étoile : Justin Thibault des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu vendredi le 9 février prochain alors que les visiteurs seront le Rousseau-Royal de Laval-Montréal.