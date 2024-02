Le Cool FM toujours en recherche de victoire

Le Cool FM était en action, ce vendredi 2 février, contre les Éperviers de Sorel-Tracy. Là encore, les hommes de Dominic Lapensée n'ont pas réussi à retrouver le chemin de la victoire.

Les Beaucerons se sont rendus en tirs de barrage, sans jamais réussir à mettre la rondelle au fond des filets.

En première période, ce sont les locaux qui ouvre la marque en premier par l'intermédiaire de Gabryel Paquin-Boudreau dès la 3e minute et en avantage numérique. Il faudra attendre la seconde période et un très bon travail de Keven Cloutier et William Breton pour que Yannick Tifu trouve enfin la faille. Son cinquième but cette saison.

Après les prolongations, Charles Tremblay et Philippe Hudon ne concluent pas leurs duels en tirs de barrage. Leurs homologues marquent par deux fois, et Sébastien Auger n'y changera rien. Victoire 2 à 1 pour Sorel-Tracy.

Saint-Georges reste néanmoins au troisième rang du classement général à un point du second. Il faudra espérer un meilleur match des Beaucerons, ce vendredi 9 février, à domicile, contre Rivière-du-Loup.