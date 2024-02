Le 48e Tournoi Atome de Beauceville débute ce soir

La première vague de compétition du 48e Tournoi provincial Atome de Beauceville s'enclenche à compter de ce soir, 19 h 30, à l'Aréna EJM/René-Bernard.

Jusqu'à dimanche, 10 équipes de calibre B et six du niveau BB s'affronteront. La seconde fin de semaine (15 au 18 février) mettra aux prises 15 formations (huit A et sept AA).

L'accès aux matchs, les deux week-ends, est entièrement gratuit. L'horaire des parties est disponible sur le site internet de l'événement (www.tournoiatomebeauceville.ca).