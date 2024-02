Le Cool FM s'effondre en 3e période

Devant presque 1800 spectateurs au Centre sportif Lacroix-Dutil vendredi, le Cool FM de Saint-Georges tentait de mettre fin à sa série de quatre défaites mais, malheureusement, l'équipe a encore récolté qu'un seul point dans un revers de 4-3 en tirs de barrage, devant Rivière-du-Loup.

En première période, le Cool FM domine de A à Z les 20 minutes malgré deux désavantages numériques. Lors de la première des deux occasions avec un homme en moins, le Cool FM réussit à s'échapper trois fois. La troisième occasion est la bonne alors que Dany Potvin déborde la défensive et contourne le gardien Côté-Cazenave pour inscrire le premier filet.

Le Cool FM doit rapidement en 2e période se défendre en défensive alors que William Breton écope d'une pénalité majeure pour une mise en échec jugée dangereuse. Le Cool FM réussi sa mission et peu de temps par la suite, double son avance. Une longue passe de Dany Potvin trouve Michael Rhéaume qui s'amène à 2 contre 1 avec Maxime Chagnon. La passe de Rhéaume touche Maxime Chagnon et retombe derrière le gardien pour faire 2-0.

Tôt en troisième période, le Cool FM bénéficie d'un avantage numérique et en profite. Encore une fois, l'attaque provient de Dany Potvin qui revient de derrière le filet et bat le gardien à sa droite. La chaîne débarque ensuite pour le Cool FM. Les 3L interceptent une passe du Cool FM et Maxime Guyon ''snipe'' Sébastien Auger dans le haut du filet pour réduire l'écart à 3-1.

Le 3L marque un second filet en désavantage numérique grâce à une échappé de Kasey Kulczycki. En toute fin de match, alors que les 3L enlève leur gardien, Christophe Lalonde crée l'égalité. La prolongation offre du jeu plutôt décousu et ne fait pas de maître. En tirs de barrage, Anthoyn Verret marque pour le Cool FM alors que Louick Marcotte et Maxime St-Cyr font pareil pour donner la victoire aux 3L.

Les trois étoiles du match ont été Dany Potvin, pour Saint-Georges (2 buts, une aide) aINSI que Kasey Kulczycki (un but) et Maxime St-Cyr, (tir de barrage) de la formation 3L.

Le Cool FM a une grosse commande au menu cette semaine alors que l'équipe ira au Colisée de Laval, vendredi soir, pour y affronter les Pétroliers, avant de revenir au bercail samedi soir 19 h 30 pour recevoir les Pétroliers dans cette série aller-retour. Il sera interessant de voir le Cool FM contre la première équipe au classement général.