Place aux séries dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Cinq rencontres étaient à l’affiche au cours de la dernière fin de semaine, le dernier week-end de la saison régulière dans la Ligue de hockey Côte-Sud, ce qui mènera donc aux séries éliminatoires qui s’amorceront le vendredi 16 février.

Si le Giovannina de Sainte-Marie a remporté le championnat de la saison régulière le week-end dernier, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a fait la même chose dans l’Est avec une récolte de trois points sur une possibilité de quatre.

Victoire écrasante du Décor Mercier

Trois rencontres étaient à l’affiche vendredi soir et dans le premier affrontement présenté à l’aréna de Montmagny, quatre points de Jean Daniel Gauthier et d’Hubert Fréchette ont conduit le Décor Mercier vers un gain convaincant de 7-2 sur le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Le Décor Mercier a explosé avec quatre buts sans réplique dès l’engagement initial. Olivier Coulombe a ouvert la marque à 1 minute exactement, Hubert Fréchette l’imitant 48 secondes avec son 9e de la campagne. Coulombe a porté la marque 3-0 avec son deuxième de la rencontre à 5:41, Jean Daniel Gauthier complétant la marque en première avec son 21e but de la saison en avantage numérique à 17:17, chassant ainsi le gardien Samuel Fournier qui a laissé sa place à Jérémy Tanguay pour le reste de la rencontre.

Les deux équipes se sont échangé deux buts en deuxième : Yannick Côté a rétréci l’écart 4-1 à 4:06, mais Jean Daniel Gauthier avec son deuxième du match à 8:34 et Jérémie Thibault, avec son premier de la saison en avantage numérique à 13:29, se sont assurés de tuer toute tentative de remontée des visiteurs.

Christopher Sénécal a inscrit le deuxième but du Plastiques Moore en fin d’engagement et Étienne Duval, avec son deuxième de l’année en avantage numérique à 4:57 en troisième, a complété la marque pour le Décor Mercier qui a dominé 32-28 au chapitre des tirs au but.

Festival offensif au Centre Caztel

Dans un prélude à la série de premier tour qui les opposera, les Hunters de Saint-Prosper visitaient le Giovannina de Sainte-Marie, champion de la section Ouest et du calendrier régulier. Fidèles à leurs habitudes, les deux équipes ont offert un spectacle offensif de premier plan remporté 8-5 par le Giovannina qui signait ainsi un deuxième gain de suite devant les Prospériens.

Les Hunters ont donné le ton à cet affrontement dès la période initiale avec quatre buts contre aucun pour les locaux. William Poulin a sonné la charge avec son 6e de l’année dès la 7e minute de jeu, puis Francis Drouin inscrivait son premier de la saison à 14:04. Jérémie Dubé à 17:38 et Steve Bergeron, à 19:10, ont permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance de 4-0.

Les Mariverains ont rétréci l’écart avec deux buts en deuxième, soit ceux de Samuel Landry à 2:03 et de Greg Gauthier en avantage numérique à 6:57. Après que Philippe Bernard eut redonné une avance de 5-2 en début de troisième, le plafond du Centre Caztel est tombé sur la tête des Hunters qui ont vu le Giovannina inscrire six buts sans réplique, dont trois par William Dumont qui a amassé quatre points au cours de cette rencontre, tout comme Samuel Landry (1-3).

Outre les trois buts de William Dumont, Christophe Nadeau avec deux et Olivier St-Cyr ont marqué pour le Giovannina qui a dirigé 62 tirs contre les gardiens des Hunters, dont 27 en troisième période.

Les Mercenaires au deuxième rang

À l’aube des séries qui approchent en en sachant que le Giovannina terminait en tête de la section Ouest, la deuxième place de la section Ouest était au menu de l’affrontement entre les Mercenaires et le Pavage Jirico vendredi soir. Avec un gain de 3-2 en fusillade, les Mercenaires se sont assurés de la deuxième place au classement et de l’avantage de la glace devant le Familiprix de Saint-Joseph qui termine en troisième place.

Mathieu Bélanger a inscrit le seul but de la première pour les visiteurs lors d’un avantage numérique à 12:42 puis après une deuxième période sans but, les locaux ont pris les devants avec deux buts en troisième, soit ceux de Guillaume Linteau à 3:11 et Mickaël Bélanger en supériorité numérique à 14:10. Édouard Ouellet a forcé la tenue d’une période supplémentaire en complétant une manœuvre de Charles Hébert à 19:22.

La prolongation n’ayant pas pu faire de maître, des tirs de barrage ont été nécessaires et c’est Jordan Hewey qui a permis aux siens de l’emporter, étant le seul à marquer en de telles circonstances.

Trois en quatre pour le Pavage Jirico

Après avoir soutiré un point à Saint-Gilles la veille, le Pavage Jirico se rendait dont à l’aréna J.E. Métivier pour se mesurer au Plastiques Moore de Saint-Damien samedi soir. Dans un match serré ayant une incidence sur le premier rang de la section Est, la formation de Saint-Jean-Port-Joli a signé un gain de 5-3, ce qui allait leur assurer la première position dans leur division. Soulignons que la direction de la LHCS a profité de l’occasion pour honorer le capitaine du Plastiques Moore, Charles Dulac-Simard, qui a atteint le plateau des 200 parties disputées.

Raphaël Corriveau a donné les devants au Plastiques Moore à 7:07, mais Nicolas Egan Dionne assurait la réplique avec son premier de la rencontre à 15:46, permettant à son équipe de rentrer au vestiaire avec une égalité.

La deuxième a été à l’avantage des visiteurs qui ont marqué à deux reprises contre une seule pour le Plastiques Moore. Louis-Charles Hallé a donné les devants aux siens à 3:41, mais Philippe Royer avec un but sans aide, le fruit d’une déviation, a permis au Plastiques Moore d’égaler la marque sans aide à 12:06.

Zachary Ouellet a redonné les devants au Pavage Jirico avec un filet en avantage numérique un peu plus de deux minutes plus tard et après que Samuel Plourde eut de nouveau créé l’égalité à 3:06 en troisième, deux buts en moins de deux minutes inscrits par Nicolas Lamarre et Nicolas Egan Dionne ont permis au Pavage Jirico de se sauver avec la victoire.

Festival offensif à Montmagny

Pour terminer la saison régulière 2023-2024, les spectateurs présents à l’aréna de Montmagny ont eu droit à un festival offensif où pas moins de 13 buts ont été inscrits, Saint-Charles l’emportant 7-6 et terminant ainsi en deuxième position dans l’Est. Ce revers du Décor Mercier confirmait par le fait même que Saint-Jean-Port-Joli terminait en tête de sa section avec 24 points.

Malgré la défaite, Olivier Coulombe avec cinq points, dont quatre buts, ainsi que Jean Daniel Gauthier et Hubert Fréchette, avec quatre points chacun, furent les vedettes individuelles de cette rencontre dans le revers du Décor Mercier. Le Décor Mercier a pris les devants 2-1 avec deux buts d’Olivier Coulombe entrecoupés d’un filet de Vincent Blackburn. Chaque équipe a inscrit trois buts en période médiane : après que William Dubé eut créé l’égalité à 5:21, Hubert Fréchette a redonné l’avance aux locaux lors d’un avantage numérique à 7:36.

Jessy Croteau et Dylan Asselin Racine ont inscrit deux buts en moins de deux minutes pour ainsi donner les devants aux Éperviers, mais Olivier Coulombe a répliqué avec deux autres buts avant la fin de l’engagement pour redonner l’avance au Décor Mercier, les deux fois avec l’aide de Jean Daniel Gauthier et Hubert Fréchette.

La troisième a appartenu aux Éperviers qui se sont imposés avec trois buts contre un seul pour les locaux : Anthony Lapierre et Vincent Blackburn ont marqué deux buts en 17 secondes en milieu d’engagement (9:49 et 10:06), puis Hubert Fréchette créait l’égalité 6-6 avec un but sans aide à 16:22.

Alors que tout semblait pointer vers la tenue d’une prolongation, Gabriel Bouchard a inscrit le but vainqueur à 19:09, semant ainsi la joie dans le clan des Éperviers et assurément la consternation dans l’aréna de Montmagny.

Classement final et séries

Comme on le mentionnait la semaine dernière, le Giovannina de Sainte-Marie remporte le championnat de la section Ouest et du classement général de la LHCS avec 30 points, deux de mieux que Lotbinière et quatre de plus que Saint-Joseph. Saint-Prosper termine en dernière position et avec 12 points et affrontera Saint-Marie au premier tour des séries, des demi-finales de division 4 de 7 qui s’amorceront vendredi soir prochain. L’autre série mettra aux prises Saint-Joseph à Lotbinière, les Mercenaires ayant l’avantage de la glace dans cette série en vertu de sa victoire de vendredi contre Saint-Jean-Port-Joli.

Dans l’Est, Saint-Jean-Port-Joli retrouvera donc le Plastiques Moore de Saint-Damien au premier tour des séries, l’autre confrontation mettant aux prises Montmagny (22 points) à Saint-Charles (23 points), les Éperviers ayant donc l’avantage de la glace avec leur deuxième position. Le calendrier complet du premier tour des séries sera dévoilé au cours des prochaines heures.

Statistiques finales

Avec ses huit points en deux parties, Jean Daniel Gauthier (22-22-44) remporte le championnat des marqueurs devant Samuel Landry de Sainte-Marie qui a également 44 points, dont 16 buts. C’est la moyenne de points par match qui a permis à Gauthier de remporter ce titre, ce dernier ayant enregistré 2,31 points par match contre 2,20 pour Landry. Jacob Jacques de Saint-Joseph termine en troisième place avec 38 points.

Du côté des gardiens, trois cerbères terminent en tête pour le nombre de victoires avec neuf, soit Thomas Boucher de Lotbinière, Félix-Antoine Leblond de Saint-Jean-Port-Joli et Jean-Philip Fecteau de Sainte-Marie.