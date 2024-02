Des Chevaliers revanchards face à Jonquière

Pour un deuxième dimanche d’affilée, les Chevaliers recevaient la visite des Élites de Jonquière, ce 11 février.

Ce fût un affrontement aussi serré que celui de dimanche dernier mais cette fois-ci ce sont les locaux qui ont mérité la victoire avec un pointage de 2-1.

En avant match, les joueurs des Chevaliers ont remis 8 500$ aujourd’hui à la fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Ces derniers ont amassé 8 000$ en vendant des emplacements de photos au dos de leurs chandails grâce au concept de Soyez Fans.com et Planchers Boivin a ajouté 500$. Marc Pelletier de Vitrerie Global décédé du cancer cette année, un partenaire de prestige des Chevaliers a également été honoré en début de partie.

En première période, aucune équipe n’a réussi à noircir la feuille de pointage. Les visiteurs ont eu les plus belles chances de marquer mais le gardien Philippe Boucher a refusé de céder.

Les représentants de Chaudière-Appalaches ont connu un bien meilleur deuxième vingt. N’eût été de l’excellent travail du gardien, Justin Giguère des Élites, les Lévisiens auraient pu prendre les devants dans la rencontre. Les visiteurs profitent d’une supériorité numérique pour ouvrir la marque lorsque Thomas Cloutier reprend un retour de lancer qui ne donne aucune chance au gardien lévisien. L’attaquant des Chevaliers, Josh Demers, égalise le pointage. Ce dernier décoche un bon lancer pour battre le gardien du côté du bâton. Les joueurs de Pier-Luc Giguère dirigent 20 lancers sur la cage des visiteurs pendant le deuxième engagement.

Le troisième vingt est à l’image des deux périodes précédentes. Les attaques en zone adverse de part et d’autre sont anéanties par les gardiens. D’ailleurs deux des trois étoiles du match leur ont été accordé. Nous pensions bien assister à une autre prolongation entre les deux équipes mais Josh Demers accède au plateau des 10 buts cette saison avec son deuxième but du match. Ce but est survenu alors qu’il ne restait que deux minutes à faire au match. Ce même Demers connaît une très belle séquence offensivement. Il a obtenu cinq points dont trois buts pendant le week-end. Il s’est mérité la première étoile lors des deux dernières parties. Les locaux ont dirigé un total de 45 lancers sur le filet adverse tandis que Jonquière en a dirigé 29.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Josh Demers des Chevaliers;

2e étoile : Justin Giguère des Élites;

3e étoile : Philippe Boucher des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu mercredi le 14 février prochain à 19 h 30 alors qu’ils recevront la visite des Estacades de Trois-Rivières dans un important match de division.