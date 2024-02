Saint-Georges dévoile son comité pour l'obtention des Jeux du Québec en 2027

La Ville de Saint-Georges a présente, ce lundi 12 février, les noms des personnes présentes dans le comité de candidature pour l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2027.

Le comité sera présidé par Donald Paquet, directeur général de Desjardins - Caisse du Sud de la Chaudière.

« D’ici la nomination de la ville gagnante en janvier prochain, de nombreuses actions et activités se tiendront à Saint-Georges et dans la région pour démontrer une fois de plus qu’en Beauce on est une communauté tissée serrée, prête à relever les défis », a souligné Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges.

« Avec M. Paquet, les membres des directions de nombreuses institutions d’envergure, des hommes et des femmes d’affaires dont la réputation n’est plus à faire, nous sommes convaincus que nous pouvons accueillir professionnellement et chaleureusement les 3 300 athlètes ainsi que toutes les personnes qui graviteront autour de ceux-ci. Il s’agirait d’une expérience inoubliable pour tous les participants ».

« Les communautés georgienne et beauceronne sont déjà à pied d’œuvre pour impliquer

toutes les forces vives du milieu. Nous sommes une communauté dynamique, résiliente,

déterminée et accueillante qui prévoit mettre toutes les énergies et forces nécessaires pour

recevoir cet événement prestigieux », a ajouté Donald Paquet.

« En plus de faire vivre une expérience que nous croyons qui pourrait être inoubliable pour les athlètes et les participants, nous estimons que la tenue de cet événement à Saint-Georges sera un tremplin dans le développement de nos jeunes et de nos infrastructures sportives en plus de générer des retombés économiques importantes dans notre milieu de vie ».

La ville a, par ailleurs, déclaré travailler avec la firme LBB Stratégies, spécialisée dans le développement de candidature et en organisation d'événements sportifs majeurs pour obtenir la présentation des Jeux du Québec.

Voici la liste des membres composant le comité de candidature de la Ville de Saint-Georges pour l’obtention des Jeux du Québec été 2027 :

Les membres du comité de candidature

Président - Donald Paquet - Directeur général de Caisse du sud de la Chaudière

- Donald Paquet - Directeur général de Caisse du sud de la Chaudière Chargée de projet - Carole Paquet - Directrice du Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges

- Carole Paquet - Directrice du Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges Chargée de projet - Amélie Ferland - Directrice adjointe aux équipements au Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges

- Amélie Ferland - Directrice adjointe aux équipements au Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges Chargée de projet - Isabelle Gagnon - Directrice adjointe aux événements au Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges

- Isabelle Gagnon - Directrice adjointe aux événements au Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges Chargée de projet - Karine Veilleux - Directrice générale adjointe de Ville de Saint-Georges

- Karine Veilleux - Directrice générale adjointe de Ville de Saint-Georges Benoit Girardin - Président de LBB Stratégies

Manon Bougie - Conseillère municipale et mairesse suppléante de Ville de Saint-Georges

Serge Thomassin - Conseiller municipal de Ville de Saint-Georges

Caroline Bouchard - Directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches

Nancy Lessard - Adjointe à la direction générale au Centre universitaire des Appalaches

Karina Roy - Directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Brigitte Busque - Présidente du conseil d'administration du CISSS-CA

Annie Gilbert - Directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges

Hélène Latulippe - Directrice générale du Conseil économique de Beauce

Sabrina Bilodeau – Agente de développement en sport à l’URLS Chaudière-Appalaches

Affaires

Richard Poulin - Président de Komutel

Rémi Fortin - Associé chez Raymond Chabot Grant Thornton

Daniel Drouin – Fondateur de Chronocité

Charles Dutil - Président et chef de la direction de Manac inc.

Anne-Marie Rodrigue - Propriétaire de IGA Rodrigue & Filles

Culture, tourisme, communautaire

Sarah Rodrigue - Directrice générale de la CDCBE

Martin Beaulieu - Directeur général du Carrefour jeunesse emploi Beauce-Sud

Marie-Émilie Slater – Directrice du développement touristique - Destination Beauce

Jean-François Bourque - Chef de service environnement chez BBA Consultants

Médias - Communications

Richard Poulin - Chef de division – Communications à la Ville de Saint-Georges

Véronique Paquet - Associée et direction artistique chez Ubéo

Éric-Michel Hallé - Directeur des communications de l’École d'entrepreneurship de Beauce

Alain Rodrigue Photographe

Athlètes