Un premier «Régal en montagne» s'en vient au Mont-Orignal

Les amateurs de raquettes à neige sont invités à prendre part à la toute première présentation de l'événement Régal en montagne, qui se déroulera le 9 mars prochain au Mont-Orignal de Lac-Etchemin.

Le parcours de quatre kilomètres sera agrémenté de stations animées par 14 producteurs de la région, qui offriront leurs produits gourmands et alcools. La musique de DJ No shirt Pat, au sommet, et un 5 à 7 avec bouchées, à la base de la montagne, complèteront la programmation de la journée. Un verre souvenir sera remis aux 200 premiers inscrits.

Les participants auront le choix de monter au sommet par les sentiers de raquettes ou via la remontée mécanique de la station de ski. Les activités commencent à compter de 13 h.

Cet événement est organisé par Douceurs des Appalaches et Verso microbrasserie, en collaboration avec la MRC des Etchemins, la Coopération de solidarité du Mont-Orignal et le soutien financier de Kerry. Cette plus récente collaboration entre Verso microbrasserie et Douceurs des Appalaches, s’inscrit dans la volonté de ces deux entreprises de favoriser le maillage entre les producteurs de la région. Après le grand succès du Calendrier de l’Avent des produits locaux des Etchemins en décembre 2023, les instigateurs ont bien senti la volonté des producteurs de s’allier pour faire rayonner le savoir-faire des artisans locaux.

Les billets sont en vente au coût de 30$ (plus taxes et service) au www.lepointdevente.com/billets/regal-en-montagne.