Emmy Fecteau nommée parmi les 8 meilleures étudiantes-athlètes de U Sports

L'attaquante des Stingers de Concordia, originaire de la Beauce, Emmy Fecteau, a été nommée l'une des huit meilleures étudiantes-athlètes de U SPORTS, grâce à son succès en classe, sur la glace et au sein de la communauté.

Lors de la saison 2022-23, c'est près de 4 900 étudiants-athlètes qui ont obtenu le statut d'étoile académique canadienne. U Sports a ensuite sélectionné 8 étudiants-athlètes ayant obtenu une moyenne de 80 % ou plus lors de leur année universitaire et Emmy Facteau est donc l'un d'entre eux.

« Je tiens à féliciter tout particulièrement Emmy Fecteau, capitaine de l'équipe féminine de hockey universitaire des Stingers de Concordia, qui a élu domicile à l'aréna Ed Meagher de Notre-Dame-de-Grâce. En plus de ses excellentes notes et de ses nombreuses récompenses sportives, Emmy est active au sein de notre communauté, en tant qu'entraîneuse de hockey féminin et instructrice principale de l'école de hockey des Stingers », a expliqué Anna Gainey, membre de la Chambre des communes et députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount.

« Je remercie Emmy d'avoir eu un impact aussi positif sur notre communauté et d'avoir inspiré les générations futures de jeunes filles à jouer au hockey. Je la félicite, ainsi que toutes les étudiantes athlètes. Je les encourage à poursuivre leur travail exceptionnel ».

Dès son arrivée en 2029-20, la jeune athlète beauceronne avait su se démarquer en devenant la recrue de l'année RSEQ. Elle a ensuite collectionné les honneurs individuels et d'équipes en étant nomméé 1re étoile du RSEQ. Les Stingers ont été nommés 2e équipe d'étoiles canadiennes de U Sports et ont remporté deux médaillers d'or du RSEQ ainsi qu'un championnat national de U Sports.

Emmy Fecteau a également remporté la médaille d'or des Jeux de la FISU avec Équipe Canada.

« Emmy incarne tout ce que nous voulons que nos étudiants-athlètes soient, a déclaré l'entraîneuse-chef de l'équipe féminine de hockey, Julie Chu. Elle est enthousiaste et engagée dans ses études. Elle est dévouée et passionnée pour devenir la meilleure joueuse possible, et elle fait ces deux choses extrêmement bien, non pas de temps en temps, mais tous les jours. Emmy est un leader extraordinaire, tant sur la glace qu'en dehors, et nous sommes vraiment fiers de l'impact positif qu'elle a sur notre équipe et sur notre communauté ».

À l'automne dernier, la Beauceronne a aussi été nommée joueuse Isobel Gathorne-Hardy de l'année par Hockey Canada. Elle est également l'une des 8 athlètes à avoir participé à l'initiative "La création d'entraîneurs", qui offre du mentorat, de la formation aux entraîneurs, du perfectionnement professionnel et des honoraires aux aspirants entraîneurs.

Récemment, les Stingers de Concordia ont terminé leur saison régulière avec la fille parfaite de 25-0. Emmy Fecteau a totalisé 25 points avec 9 buts et 16 passes.