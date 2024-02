Les Condors blanchissent les Flames de Gatineau

Des amateurs de sport d'hiver se sont prêtés au jeu de la Descente des Cabochons organisé ce samedi au centre de ski de Saint-Georges. Habillés de leur plus beau costume et à bord de bouées amusantes, ils se sont élancés contre les dés pour tenter de marquer le plus grand score. EnBeauce.com s'est rendu sur place pour immortaliser quelques ...