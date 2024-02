Victoire en tir de barrage pour les Chevaliers

Le 42e match de la saison régulière était contre les Élites de Jonquière au Foyer des Loisirs. Les hommes de Pier-Luc Giguère tentaient de poursuivre leur séquence de victoire lors de cette fin du calendrier 2023-2024.

Pour une 18e fois cette saison c’était le jeune gardien de 15 ans, Antoine Proulx, qui était entre les tiges rouges. Pour Jonquière, Arnaud Dubé confiait les cordages à Justin Giguère.

Les Chevaliers sont rapides à s’imposer au premier vingt alors qu’après 3 :39 de jeu, le vétéran Maxime Lambert déjoue Justin Giguère d’un tir franc suite à une montée d’un bout à l’autre. C’est son 29e de la campagne. Avec moins de 8 minutes à faire au premier engagement, Nathan Langlois intercepte la sortie de zone des Élites et décoche un lancer que Giguère peine à maîtriser et Charles-Albert Pouliot pousse la rondelle derrière la ligne rouge. Cependant, en toute de fin de période, c’est le trio des joueurs affiliés qui se démarque pour Jonquière alors qu’ils passent beaucoup de temps dans la zone de Lévis. Avec 6,8 secondes à jouer, Philippe Côté récupère une rondelle libre et déjoue Proulx. Après 20 minutes de jeu, 2-1 Lévis.

Après près de 30 minutes d’attente après la 1re période due à un bris au Foyer des Loisirs, le match reprend et après 1 minute 30 secondes de jeu, Jacob Boucher écope d’une punition de match suite à une mise en échec par-derrière. Les Élites en profitent pour niveler la rapidement en début d’avantage numérique. C’est Christophe Tremblay qui déjoue Antoine Proulx. L’énergie est à son maximum pour les locaux alors qu’ils continuent leur attaque en zone lévisienne et cela porte fruit alors qu’ils inscrivent un 3e but consécutif pour prendre les devants dans la partie. Le but est porté à la fiche d’Anthony Guay. Après 40 minutes de jeu, Jonquière mène 3-2.

Les Chevaliers retrouvent un peu leur repère en troisième, alors qu’ils attaquent Brisson à plusieurs reprises. Cela porte fruit alors que Nathan Langlois déjoue le gardien à sa droite et nivelle la marque. Une passe est accordée à Maxime Lambert. Les deux équipes se dirigent en prolongation.

La prolongation n’est pas assez alors que les Élites ont eu droit à quelques surnombres, mais cela à demeurer infructueux.

Fait inusité en tir de barrage alors que le défenseur, Brandon Delarosbil, est envoyé en tir de barrage. Ce dernier n’a pas joué de la partie puisqu’il couvre une blessure, mais il était sur l’alignement de 20 joueurs. Il a été le seul et unique marqueur de la séance pour les 2 formations et il procure la victoire à Lévis par la marque de 4-3.

La prochaine partie des Chevaliers sera le début des séries éliminatoires de la coupe Jimmy-Ferrari, présenté par le Groupe STCH. Elle aura lieu le mercredi 6 mars à 19h alors que nous recevrons les Estacades de Trois-Rivières pour le début d’une série 2 de 3. La deuxième partie est prévue le 8 mars du côté de Trois-Rivières.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Christophe Tremblay, des Élites

2e étoile : Philippe Côté, des Élites

3e étoile :Brandon Delarosbil des Chevaliers