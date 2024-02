Week-end difficile pour les équipes du Canam Beauce-Appalaches

Une seule partie au programme pour l'équipe Canam Beauce-Appalaches M13 AAA. C’est à Kingsey Falls que cette dernière affrontait les meneurs au classement général, le Cascades Elite.

Départ difficile de l’équipe du Canam qui est complètement dominée en première période, mais Alexandre Demers effectue de gros arrêts et l’équipe se dirige au vestiaire avec une égalité de 0 à 0.

En deuxième période, le Cascade ouvre la marque et prend les devants 1 à 0. Julien Giguère crée l’égalité mais le Cascades revient une minute plus tard pour marquer le but décisif et l‘emporter 2 à 1.

M13 ÉLITE

Une fin de semaine difficile pour le M13 Elite en fin de semaine, deux défaites en deux parties. Samedi à Kingsey Falls, 3 buts en troisième période procurent la victoire à l’équipe locale 5 à 2. Retour difficile à domicile dimanche alors que le Blizzard était prêt pour cette partie. 4 buts du Blizzard en première et deuxième période et le Canam s’incline finalement 10 à 3.

M15 AAA

Le M15 AAA était sur la route pour affronter l’équipe Estacades de la Mauricie. L’offensive du Canam demeure discrète et le désavantage numérique concède 4 buts en 9 occasions et le Canam s’incline 6 à 0.

M15 Elite

Deux parties en cette fin de semaine pour le M15 Elite. Samedi, c’est à Val-Bélair que l’équipe se mesurait au Blizzard AAA. Justin Labrecque ouvre la marque en début de rencontre mais le Blizzard revient avec 2 buts avant la fin de la période. En deuxième période, Alexandre Gilbert crée l’égalité mais l’équipe locale revient et repart au vestiaire encore avec l’avance. Deux buts de chaque côté en troisième période et le Canam s’incline 5 à 4.

Dimanche au Centre Frameco, les Harfangs de Sherbrooke sont les visiteurs. Tirant de l’arrière 2 à 1 après une période, l’attaque du Canam frappe dans les deux dernières périodes et le Canam l’emporte 6 à 3. Justin Labrecque a été le meilleur des siens avec une partie de 4 points, dont un tour du chapeau.

M17 AAA

Vendredi, l’équipe se rendait à l’aréna Bruno-Verret pour y affronter Les Corsaires de Pointe-Lévy. Charles-Antoine Dubé donne les devants au Canam en début de deuxième période mais Les Corsaires reviennent avec 3 buts et l’emporte 3 à 2.

Dernière partie au programme, c’est à Shawinigan que l’équipe affrontait Les Estacades de la Mauricie. Bien qu’ils créent l’égalité 2 fois dans la rencontre, Les Estacades ne peuvent freiner l’attaque du Canam qui l’emporte 5 à 2. Sam-Félix Poulin marque deux filets du coté des vainqueurs.