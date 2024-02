Trois médailles de bronze pour les patineuses du club de Saint-Prosper

Les séries quarts de finales 4 de 7 se poursuivaient au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des rencontres #3 et #4 dans chacune des séries 4 de 7. Signe que la parité est bien présente cette année dans la LHCS, deux de ces séries nécessiteront au moins six matchs, le Décor Mercier de Montmagny et le Plastiques ...