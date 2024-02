Onze médailles pour les patineuses du club de Saint-Georges

Courtoisie/CPA de Saint-Georges

Devant, Alexia Duquette, Ély-Rose Vallée et Maëlle Morin; derrière, Maryame Keïta, Geneviève Boisvert, Sabrina Rodrigue, Anne-Sophie Rancourt et Lory-Ann Vallée. Absentes sur la photo: Eva Bourque, Angélie Fortin et Èmy Bégin.