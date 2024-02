La Beauceronne Océane Veilleux en 2e place du classement des recrues

Voir la galerie de photos

La Beauceronne Océane Veilleux occupe présentement la 2e place au tableau des recrues de l'année, dans les épreuves de courses de baril du circuit professionnel de rodéo international.

En janvier, la native de Saint-Alfred a terminé 4e de son groupe dans le cadre du Denver National Western Stock Show and Rodeo.

En février, la cavalière a enregistré une 5e place au rodéo de Kissimmee, et une 12e position à celui de Okeechobee, deux villes de l'État de la Floride. Elle obtenu un 10e rang à une compétition tenue à Belton (Texas).

La semaine dernière, ses performances ont été plus à la hauteur de ses attentes dans le cadre du San Antonio Stock show and Rodeo. À cet endroit, elle a fini deuxième dans la ronde 1, 5e dans la 2 et 4e dans la course 3, pour une moyenne de 3e position, à égalité dans son groupe. Toujours à la même compétition, son classement lui a permis de se rendre en demi-finale. Elle est montée sur la 3e marche du podium dans la catégorie Wild Card.

Au début du mois, elle a gagné le rodéo de son alma mater, l’Université de Texas A&M, où elle est en deuxième année d'études en pré-médecine.