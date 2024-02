Les Condors intègrent le Top 20 des meilleures formations au Canada

À seulement 16 ans, la jeune pilote Chloé Grondin tente un nouveau défi en intégrant la catégorie Nascar truck. « Je me sens fébrile, je suis excitée et j’ai hâte de voir comment ça se passe », a expliqué Chloé, en entrevue avec EnBeauce.com. « C’est une classe très forte! On peut dire qu’on a monté plusieurs marches d’un coup », a précisé son ...