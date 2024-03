Métis Couture : une jeune espoir du judo en Beauce

Voir la galerie de photos

Métis Couture est une jeune athlète originaire de Saint-Alfred. Le 15 février dernier, elle faisait partie des 63 étudiants-athlètes récompensés par la Fondation Aléo pour leurs réussites scolaire, sportive et humaine.

La judoka a accepté de revenir sur sa jeune carrière lors d'une entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

« J'ai commencé le judo à l'âge de 11 ans et j'ai débuté, car une de mes amis en faisait. En allant voir une de ses pratiques, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai commencé. En secondaire 3, je suis rentrée dans le programme sport-étude judo à la polyvalente de Saint-Georges, et ça fait maintenant trois ans que je fais ça », a explique la jeune femme.

Avec les années, Métis Couture a pris de plus en plus de plaisir dans ce sport, jusqu'à atteindre un très bon niveau. Elle a depuis remporté plusieurs compétitions et s'est classée, deux fois de suite, à la cinquième place au championnat canadien.

« En fait, ce sont les huit meilleurs dans chaque catégorie qui s'affrontent lors de ce championnat. J'ai pu être sélectionnée pour finalement arrivée au cinquième rang au Canada. C'est sûr que je suis contente car j'ai bien performé, mais comme j'ai terminé deux fois cinquième, j'aimerais augmenter mon rang à l'avenir », a insisté Métis Couture.

Plus récemment, l'étudiante-athlète a reçu une bourse de la Fondation Aléo pour récompenser aussi bien sa réussite sportive que scolaire. Une belle reconnaissance pour la Beauceronne.

« Cette bourse c'est une grande aide pour moi. En judo, avant d'atteindre l'équipe québécoise et canadienne, il faut mettre beaucoup d'effort, mais aussi beaucoup d'argent. Le championnat canadien par exemple, se déroule à Edmonton donc il faut pouvoir payer le voyage. La bourse m'a d'ailleurs permis d'aller à cette compétition donc je suis vraiment contente », a-t-elle indiqué.

Dans trois semaines, Métis Couture sera de retour sur le tatami pour le championnat provincial à Laval. Elle prendra ensuite la route du Nouveau-Brunswick pour le championnat de l'Est du Canada. La saison se terminera au championnat canadien à Montréal pour espérer augmenter son rang au niveau national.

Visionnez l'intégralité de l'entrevue vidéo avec Métis Couture ci-dessus.