La délégation de la Chaudière-Appalaches se démarque à Sherbrooke

Les projecteurs étaient braqués sur les 63 athlètes du Bloc 1 de la Chaudière-Appalaches qui ont pris part aux premières compétitions des Jeux du Québec, samedi à Sherbrooke. Les efforts déployés par ces derniers ont permis à la délégation de bien débuter le tout et de se positionner stratégiquement pour la suite.

Ludovick Plante (Saint-Éphrem-de-Beauce), athlète en hockey, a mérité le titre d’étoile du jour. Le hockeyeur a effectué un impressionnant tour du chapeau, démontrant ainsi sa remarquable habileté à marquer des buts. Ce n’est pas seulement son talent sur la glace qui a fait la différence. Son éthique de travail exemplaire et son engagement tout au long de la partie ont également été remarqués, inspirant ses coéquipiers à donner le meilleur d’eux-mêmes. Son dévouement a pavé la voie vers la victoire pour son équipe.

Cérémonie d’ouverture

C’est vendredi que le coup d’envoi de la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke a été donné avec la tenue de la cérémonie d’ouverture au Palais des sports Léopold-Drolet. Soirée attendue de tous, on pouvait sentir l’enthousiasme de l’ensemble des athlètes, des entraineurs, des accompagnateurs, des bénévoles, des dignitaires et des organisateurs.

Lors du défilé de la délégation, la cheffe de mission Sabrina Bilodeau était accompagnée de la porte-drapeau Maélia Ruel (Lévis), athlète en patinage artistique. Maélia est championne québécoise et vice-championne canadienne chez les pré-novices alors qu’elle a l’âge de concourir dans la catégorie inférieure. Celle qui participe à sa deuxième Finale des Jeux du Québec est un modèle de leadeurship positif et se démarque sur la glace grâce à sa capacité à réaliser des figures complexes.

Badminton

La compétition de badminton a été lancée avec le déroulement du tournoi individuel. Nos six badistes ont donc compétitionné dans leur catégorie respective. Anthony Gourde (Lévis) et Catherine Fournier (Lévis), nos représentants en simple, ont terminé au 7e et au 6erang du classement. Maxime Bérubé et Samuel Jean (Lévis) ainsi que Laurence Méthot (Lévis) et Anne-Sophie Marceau (Saint-Anselme), nos joueurs de double, se sont, quant à eux, classés au 11e et au 15e rang. Les six athlètes reprendront la compétition dimanche, mais cette fois-ci en équipe. Ils auront l’occasion d’affronter les régions de Laval, de Richelieu-Yamaska et du Sud-Ouest lors de la première étape du tournoi par équipe.

Gymnastique

Il y avait du mouvement à l’Université de Sherbrooke, le site de gymnastique, où plusieurs de nos athlètes ont compétitionné pour les concours par équipe féminin et masculin. Les performances des filles leur ont valu une 9e position au classement général tandis que les garçons ont frôlé le podium avec leur 4e position.

Hockey masculin

Notre équipe de hockey masculin a joué sa première partie du tournoi au Complexe sportif Thibault GM contre la Capitale-Nationale. Leurs efforts leur ont valu la victoire contre nos voisins du Nord avec un total de 4 points à 2 points. Les garçons poursuivent leur tournoi demain à 10 h 30 contre l’Est-du-Québec.

Patinage artistique

Nos athlètes de patinage artistique se sont illustrés à l’aréna Eugène-Lalonde. Marie Tanguay (Lévis), Krystel Deniau (Lévis) et Naomie Grondin (Lévis) compétitionnaient dans la catégorie Novice Dames A. Elles terminent respectivement au 16e, au 24e et au 32erang. Ce sera au tour des Pré-Novices Dames B d’embarquer sur la glace dimanche.

Ringuette

Nos joueuses de ringuette ont joué leur première partie samedi matin à l’Aréna Julien-Ducharme. Elles ont remporté leur partie avec une marque de 7 à 0 contre les joueuses de Bourassa. Notre équipe a ensuite affronté celle de Laval dans l’après-midi. Cette deuxième partie a permis à la Chaudière-Appalaches d’inscrire une seconde victoire au compteur avec un pointage final 9 à 2. Les filles seront à nouveau en action dimanchew contre Lanaudière et la Côte-Nord.