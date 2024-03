Report de la date d'ouverture de la pêche dans la rivière Chaudière

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a annoncé, ce lundi 4 mars, le report de la report de la date d'ouverture de la pêche pour plusieurs espèces dans une portion de la rivière Chaudière.

Les amateurs de pêche devront attendre le mois de mai afin de pouvoir ressortir leurs équipements.

La décision a été prise dans le but de protéger le doré jaune lors de la période du fraie et de favoriser une pêche sportive durable pour cette espèce.

Ainsi, dans les eaux de la rivière Chaudière, entre le côté amont du barrage du parc des Chutes à Lévis et le barrage Sartigan à Saint-Georges, en Beauce, rivière située dans les zones de pêche 4 et 7, la date d'ouverture de la pêche sera retardée au troisième vendredi de mai, soit le 17 mai 2024, pour toutes les espèces, sauf pour les achigans et les maskinongés, dont l'ouverture de la pêche est maintenue au 15 juin.

Il est important pour les personnes qui pratiquent la pêche de bien vérifier la réglementation dans son secteur avant de s'y déplacer.

Le Ministère invite aussi les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel.