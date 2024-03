Saint-Prosper et Saint-Georges s'affronteront en demi-finale

Avec un gain de 7 à 1 vendredi face à Haute-Beauce, le Perfection-Auto balaie son adversaire de premier tour et va affronter St-Georges en demi-finale de la LHJABF.

Pour revenir au match de vendredi, ce fut un match à sens unique et c’est Edward Labbé avec 2 buts et le défenseur Charles-Antoine Pelletier avec 1 but et 1 passe qui se sont démarqués.

Pour l’horaire de la prochaine série il y aura quelques particularités. Même si le Perfection-Auto a terminé au 1er rang, il va commencer la série sur la route en raison du tournoi des vétérans qui est présenté ce week-end à St-Prosper.

Le match 1 sera disputé le samedi le 9 mars au Centre Frameco de St-Joseph, en raison de la grève des loisirs à St-Georges.

Par la suite le match 2 et 3 seront présentés à St-Prosper au Centre Récréatif Desjardins. Le match 2 le dimanche 10 mars 16h00 et le match 3 vendredi le 15 mars à 20h30.

Horaire de la série :

Match 1 Samedi 9 mars Centre Frameco St -Joseph 19h30

Match 2 Dimanche 10 mars Centre Récréatif Desjardins St -Prosper 16h00

Match 3 Vendredi 15 mars Centre Récréatif Desjardins St-Prosper 20h30

Match 4 Samedi 16 mars Centre Frameco St-Joseph 19h30

Match 5 Dimanche 17 mars Centre Récréatif Desjardins St-Prosper 14h30