Tennis: Émile Laflamme et Jean-Pascal Giroux médaillés d'or

Avec un gain de 7 à 1 vendredi face à Haute-Beauce, le Perfection-Auto balaie son adversaire de premier tour et va affronter St-Georges en demi-finale de la LHJABF. Pour revenir au match de vendredi, ce fut un match à sens unique et c’est Edward Labbé avec 2 buts et le défenseur Charles-Antoine Pelletier avec 1 but et 1 passe qui se sont ...