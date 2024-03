De Saint-Éphrem à Bishop's: rencontre avec la hockeyeuse Majorie Bolduc

Voir la galerie de photos

Finissante des Gaiters de Bishop, Majorie Bolduc a fait ses premiers pas en hockey à l'âge de 5 ans au hockey mineur à Saint-Éphrem, inspirée par sa famille amatrice de ce sport.

Durant sa jeunesse, elle a également intégré le niveau Bantam avec les Lynx de la Haute-Beauce. Puis, c'est avec les Husky de l'Association Hockey Mineur Chaudière-Ouest à Lévis qu'elle a joué ses premiers matchs en hockey féminin. Au niveau collégial, Majorie faisait partie de l'équipe du Collège Champlain à Lennoxville, avant d'intégrer les Gaiters au niveau universitaire.

« J'aime me donner à chaque game. C'est aussi qu'on recommence toujours, dès qu'on finit une game il y en a une autre qui arrive. C'est toujours l'adversité. Puis les filles avec qui je joue ça fait quatre ans qu'on joue ensemble alors c'est aussi l'aspect du travail d'équipe et le social », a-t-elle confié en entrevue avec EnBeauce.com.

À l'Université Bishop's de Sherbrooke, elle étudie présentement en géographie avec comme projet de réaliser une maitrise en enseignement du collégial afin de devenir professeure en Cégep.

La Beauceronne joue donc sa dernière année au sein des Gaiters de Bishop où elle aura passé quatre ans. « Ma première année c'était la première année de l'équipe, donc on était nouvelle dans la ligue. C'est sur que l'ajustement a été différent, mais on voulait toutes se donner et se pousser entre nous, avoir une belle image. On prenait ça vraiment au sérieux! »

Les filles ont terminé deuxièmes au classement général. Elles ont malheureusement vécu une défaite crève-coeur en demi-finale face aux Carabins de l'Université de Montréal où il aura fallu trois périodes de prolongations pour conclure le match.

« Je ne sais pas à quel point je me vois terminer ma carrière de hockey comme ça pour être franche », dit la sportive un peu déçue par cette fin de saison. Elle envisage donc de jouer encore, et pourquoi pas en Europe. « Clairement, je ne me vois pas arrêter le hockey cette année! »