Bilan concluant pour les Condors qui terminent au 2e rang du classement général

Au terme de la saison régulière dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ), les Condors du Cégep Beauce-Appalaches terminent au 2e rang du classement général avec 70 à égalité avec les Cobras de Terrebonne.

Voici quelques statistiques sur cette saison des Condors :

- 1er avec 34 victoires et un 0,729% de victoire,

- 1er avec 30,5% en avantage numérique,

- 1er avec 273 buts pour,

- 1er avec un différentiel de +101,

- 1er avec une moyenne de 43,6 tirs par match,

- 1er avec 16 buts en désavantage numérique, inscrit par 9 joueurs différents,

- 1er avec 36 points en 24 parties (0,750%) à l'étranger,

- 1er avec 137 buts pour, 85 buts contre, un différentiel de +52, une moyenne de 40,4 tirs avec 14,1% de réussite, 32,7% en A.N. à l'étranger,

- 2e pour la moyenne des tirs accordés,

- 10 buteurs de 10 buts et plus, 5 marqueurs de 20 buts et plus,

- et 3 défenseurs avec 35 points et plus.

Des joueurs qui se démarquent

L'organisation note également une performance d'Alexandre Lamarre qui a établi un nouveau record de franchise avec 83 points en une saison grâce à deux mentions d'aide. Il termine au 5e rang des pointeurs de la LHJAAAQ avec 83 points dont 39 buts, avec 9 en avantage numérique et 4 en désavantage numérique, pour une quadruple égalité avec William Robitaille (PRI), Alexis Brisson (VAL) et le capitaine des Condors, Dylan Champagne. Il établit le record de franchise à +45.

Qui plus est, Luc-Antoine Labbé à prolongé à 177 minutes et 14 secondes sa séquence sans accorder de but avant de céder une première fois. Il termine donc au 1er rang des gardiens chez les recrues avec 13 victoires et 2 jeux blanc. Seulement deux gardiens recrue ont participé à plus de match, Luc-Antoine a joué dans 24 parties, dont 23 départs. Le #31 est 2e parmi les recrues avec 3 mentions d'aide.

Pour sa part, Charles Étienne Hebert devient le 1er joueur des Condors a inscrire au moins 20 buts lors de 3 saisons consécutives (24, 41, 20). Il est aussi 1er pour le total de but de la franchise avec 85 buts en carrière en saison régulière.

Maxime Poirier devient le défenseur avec le plus de passes (40) et de points (47) en une saison et établit le record de franchise à +45.

Édouard Carrier devient le premier défenseur à inscrire 12 buts en une saison dont 5 en avantage numérique.

Dylan Champagne termine une 2e saison en ayant participé à tous les matchs en obtenant 0 minute de punition. Il est le meilleur pointeur de la franchise avec 176 points, suivit de près par Alexandre Lamarre (161 points) et Charles Étienne Hebert (151 points).

Aussi, Dylan Champagne à participé à 137 matchs sur 138 (le seul match raté est dû à son rappel dans la LHJMQ) et au 32 parties de séries éliminatoires avec Charles Étienne Hebert et William Lepage.

Enfin, William Gagné a conclu une 2e saison avec au moins 20 victoires pour un total de 59 en carrière et une 3e saison avec un taux d'efficacité de 0,900% et plus. Le gardien natif de Saint-Joseph à établi le record avec 5 mentions d'aide pour un gardien en une saison pour un total de 10 en carrière.

Lancement de la Coupe NAPA

La première partie de la série quart de finale de la Coupe NAPA aura lieu le vendredi 15 mars à 19 h 30 au Centre Frameco de Saint-Joseph. Les adversaires potentiels des Condors sont les Panthères de Saint-Jérôme, les Braves de Valleyfield ou encore les Inouk de Granby.