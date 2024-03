Tir à air comprimé: les cadets de Sainte-Marie remportent le titre régional

Pour une deuxième année consécutive, les tireurs de l’équipe de tir du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie ont remporté la compétition de tir à air comprimé qui avait lieu le 9 mars à Sainte-Justine.

Les corps de cadets de la Beauce participent annuellement à cette compétition régionale de tir à la carabine à air comprimé, compétition demandant aux cadets des 11 unités beauceronnes de se mesurer en tir, en position debout et en position couchée. L’équipe championne passera ainsi à la ronde provinciale qui aura lieu les 20 et 21 avril prochains sur la Base militaire de Valcartier.

Dans la catégorie par équipe, les athlètes de l’équipe du corps de cadets de Sainte-Marie sont montées sur la première marche du podium. Akeem Lafrenière, Étienne Felteau, Hugo Pelletier, Anthony Bernard et Nick Gosselin ont remporté les honneurs de la compétition en devançant l’équipe du corps de cadets de Beauceville par 175 points (1965 contre 1790). C’est l’équipe de l’Escadron 881 Saint-Joseph qui a pris la 3e place avec un résultat de 1770.

Au niveau individuel, dans la catégorie ouverte, les cadets de Sainte-Marie ont pris tout le podium. Akeem Lafrenière a devancé Hugo Pelletier par 1 point (508 contre 507) et Étienne Felteau a terminé le podium avec un total de 505.

Dans la catégorie individuelle junior (moins de 15 ans), la médaille est revenue à Rémi Faulkner (CC2625 Saint-Georges), la médaille d’argent à Léo Brulé (CC619 Beauceville) et la médaille de bronze à Philip Jacques (ESC881 Saint-Joseph).

« C’est incroyable de voir le développement de ces jeunes hommes et jeunes femmes au cours de l’année. Leur concentration, leur persévérance et leur recherche de l’excellence en font des athlètes à part entière, surtout quand on sait que le tir à la carabine à plomb est une discipline olympique et que la seule athlète représentant le Canada aux Olympiques de Paris 2024 en tir à la carabine est une ancienne cadette », mentionné le Capitaine Guillaume Paré, entraineur et directeur de la compétition.