Sainte-Marie remporte ses deux matchs contre Saint-Joseph

Les séries demi-finales de la Ligue de hockey Côte-Sud se mettaient en branle ce week-end avec les deux premiers affrontements autant dans les sections Est que Ouest.

Dans l’Ouest alors que le Giovannina de Sainte-Marie a remporté ses deux matchs du week-end devant le Familiprix de Saint-Joseph, deux parties serrées qui se sont soldés par un seul but de différence.

La prolongation sourit au Giovannina

Dans le premier affrontement de « la finale de l’ouest » présenté samedi soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, un but de Philippe Leclerc, son deuxième du match à 7:17 lors de la première période de surtemps, a permis au Giovannina de Sainte-Marie de l’emporter 5-4, prenant ainsi les devants 1-0 dans cette demi-finale entièrement beauceronne.

Les deux équipes se sont échangé un but en première : Jacob Jacques a donné les devants aux visiteurs avec un filet sans aide dès la 13e seconde de jeu, Samuel Landry assurant la réplique pour les Mariverains lors d’un avantage numérique à 15:15.

Le Giovannina a profité de la deuxième pour inscrire trois buts contre deux pour le Familiprix, permettant ainsi aux joueurs de Sainte-Marie de mener 4-3 après 40 minutes de jeu. Philippe Leclerc à 7:18 et Samuel Landry, avec son deuxième de la rencontre à 9:46, avaient donné les devants 3-1au Giovannina, mais deux buts rapides d’Alexandre Mathieu et Jacob Jacques, son deuxième du match en avantage numérique à 13:59, ont permis au Familiprix de créer l’égalité 3-3.

Nicolas Létourneau a redonné l’avance au Giovannina lors d’une supériorité numérique à 19:31 et un filet de Maxime Cliche, à 15:54 en troisième, a forcé la tenue de la prolongation qui a finalement souri à l’équipe locale, comme on l’écrivait précédemment.

Poussée tardive en faveur du Giovannina

La rivalité de la 173 s’est déplacée au Centre Frameco de Saint-Joseph dimanche après-midi et une fois de plus, les spectateurs présents ont eu droit à un affrontement des plus serré, le Giovannina s’imposant 5-4 pour ainsi prendre les devants 2-0 dans cette série 4 de 7.

Chaque équipe a inscrit deux buts en première. Maxime Plante a donné les devants au Familiprix à 7:20, William Dumont répliquant une minute et 13 secondes plus tard. Antoine Fortin a redonné l’avance aux locaux à 16:48, mais Olivier St-Cyr a profité d’un avantage numérique à la 19e minute pour créer l’égalité.

Après une deuxième période dans but, Olivier Lafontaine à 10:09 et Alexandre Mathieu, à 14:46, ont permis aux Familiprix de prendre les devants 4-2, mais le plafond du Centre Frameco est tombé sur la tête de l’équipe locale, le Giovannina inscrivant trois buts rapides, dont deux en désavantage numérique, pour renverser la vapeur et l’emporter.

Olivier St-Cyr, avec son deuxième du match à 14:36, a rétréci l’écart 4-3, Nicolas Létourneau à 17:42 et Jason Breton, à 17:51, trompant la vigilance du gardien adverse dans les dernières secondes de la punition imposée à leur coéquipier Jacob Roy à 16:05, pour l’emporter.

Prochains matchs

Les matchs no 3 et 4 de ces deux séries seront présentés le week-end prochain. Le vendredi 15 mars, Montmagny visitera Saint-Jean-Port-Joli à 20 h 30 alors que le Giovannina recevra le Familiprix à compter de 20 h 45 au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Un seul match sera à l’affiche le lendemain alors que le Pavage Jirico visitera le Décor Mercier à 20 h à l’aréna de Montmagny. Le match no 2 de la série entre le Giovannina et le Familiprix aura lieu le dimanche 17 mars à 18 h 30 au Centre Frameco de Saint-Joseph.