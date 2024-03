Vélo de montagne MSG lance une campagne de financement

Vélo de montagne MSG, organisme à but non lucratif, lance officiellement sa campagne de financement afin d’aménager près de 30 km de sentiers de vélo de montagne au Mont Saint-Georges.

« Notre objectif est de ramener les familles dans les pistes », a souligné Tony Grondin, président de Vélo de montagne MSG, en conférence de presse.

Plusieurs partenaires et organismes publics ont déjà contribué au projet tel que la ville de Saint-Georges à hauteur de 450 000$, le Conseil économique de Beauce avec 25 000$, le CAE pour 20 000$, la MRC Beauce-Sartigan pour 34 291$ et Innogec avec une somme de 4 494$. Un premier contributeur privé a déjà confirmé une aide de 185 000$. Une autre annonce suivra bientôt à ce sujet. Ainsi, près de 718 785$ ont été recueillis jusqu’à maintenant.

Afin d’atteindre le million de dollars nécessaire au projet, les entreprises de la région seront contactées pour s'associer au projet. L'objectif est donc de recueillir 300 000$ avec cette campagne de financement. Les entreprises pourront notamment parrainer des sentiers (pour 5 ans) ou des haltes (pour 10 ans).

Un projet en trois phases

Le projet a démarré en 2023 au Centre de ski Saint-Georges et se poursuivra en été 2024 et 2025.

En 2023, deux sentiers servants à remonter la montagne ont été construits ainsi qu'une piste d'habileté pour les débutants et une piste intermédiaire de style jumpline. Qui plus est, une piste d'accès dans le haut de la montagne a été refaite, des sentiers verts et bleus ont été retravaillés puis plusieurs ponts et passerelles ont été réaménagés. Cela représente un investissement de 200 000$.

Le plan pour 2024 est de retravailler 1,5km de sentiers intermédiaires existants près de l'autoroute et ajouter près de 5 km en sentier débutants et intermédiaires. Ceux-ci seront réalisés près de la rivière Famine, dans le bas de la montagne. C'est un investissement de plus de 300 000$ et c'est l’entreprise Sentiers Boréals qui a été mandatée pour réaliser ces travaux de la phase 2.

« Des investissements seront aussi faits en marketing pour promouvoir notre réseau à la population locale, mais aussi aux adeptes de vélo du Québec. » Notons que des organismes tels que Destination Beauce et Tourisme Chaudière-Appalaches permettront également de promouvoir ces sentiers dès l’été 2024.

La phase 3, qui aura lieu en 2025, permettra d'avoir plus de 30 km de sentiers de vélos de montagne.