Olivier Fournier, des Gaiters de l'Université de Bishop's au Blue Stars de Marseille

Le jeune joueur de football, Olivier Fournier, est désormais en poste dans l'équipe des Blue Stars de Marseille, en France, depuis le début de mois de février. Le Framptonnien sort d'une très belle saison avec les Gaiters de l'Université de Bishop's à Sherbrooke.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, il revient sur son adaptation dans sa nouvelle équipe et l'intégration dans sa nouvelle ville.

Arrivé à Marseille, en France le 13 février dernier, Olivier Fournier a dû faire face à une adaptation éclair avec une pratique et un premier match dès sa première semaine.

« Je suis arrivé le mardi 13 février au matin et j'avais déjà une pratique le soir. Mon entraîneur avait envoyé le livre de jeux avant et j'ai pu le consulter. Finalement, le samedi suivant, le 17 mars, j'avais déjà mon premier match auquel j'étais partant, donc c'était une semaine rempli d'émotion et d'action », a expliqué le jeune athlète.

Pourtant, rien ne le prédestinait à une aventure européenne. En effet, celui qui évolue désormais en France, aurait tout aussi bien pu raccrocher les crampons après sa dernière saison à Sherbrooke.

« Je dois dire qu'après la dernière saison à Bishop's, je pensais vraiment raccrocher les crampons, car je pensais que c'était la fin pour Olivier Fournier dans le football Élite. C'est sûr qu'une majorité des joueurs Canadiens vont vouloir se rendre dans la Ligue Canadienne de Football, mais moi, j'avais fait mon deuil », a-t-il complété.

« Finalement, j'ai eu la très belle opportunité de reprendre mes crampons et venir jouer en France. Marseille est ma première expérience française, et c'est sûr que je m'attendais à avoir un mode de vie et une culture différente. Il y a à la fois beaucoup de ressemblances et beaucoup de différences. »

Un football de très bon calibre

En arrivant en France, Olivier Fournier n'avait pas trop d'idée du niveau que proposaient les équipes françaises. Au final, ce fut une belle surprise de voir que le calibre était très bon.

« Il y a beaucoup de vitesse, de talent et de force. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que c'est peut-être un peu moins développé côté technique, mais finalement les concepts qui ont été enseignés pour l'équipe à Marseille, reviennent beaucoup à ce que j'ai appris au Canada. L'intégration a donc été moins difficile pour moi ».

L'objectif principal du Beauceron est de pouvoir se faire un nom dans le football européen pour continuer un peu sa carrière sur place.

« Quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit tout de suite que je voulais travailler fort pour me faire connaître et savoir dans quel calibre j'étais. De ce que je me suis fait dire, on a souvent besoin d'une bonne saison en Europe pour ensuite avoir du contenu pour voir d'autres offres ailleurs. Avec les Blue Stars de Marseille, l'objectif numéro 1 est de pouvoir remporter le championnat », a détaillé Olivier Fournier.

Marseille : capitale du soccer

Si en Europe, le soccer a une grande place dans les sports les plus pratiqués et regardés, la France et plus précisément la ville de Marseille ne fait pas exception, bien au contraire. L'Olympique de Marseille, une des équipes les plus connues pour son histoire et sa renommée, a une place importante au sein de la ville.

« J'ai eu la chance d'aller voir l'Olympique de Marseille (OM) contre Montpellier quand ils ont gagné 4 à 1. C'était toute une expérience avec un stade rempli d'environ 70 000 personnes pour jouer contre Montpellier ».

« Le soccer (football en France) impacte beaucoup, surtout à Marseille, car les soirs où l'Olympique joue, on est sûr qu'il y aura pas beaucoup de monde aux pratiques (rire). Ils priorisent beaucoup l'OM et c'est sûr qu'après être allé voir un match, je peux comprendre. C'est très divertissant de les voir jouer », a conclu le sportif, déjà conquis par cette équipe.

Après plusieurs matchs annulés à cause des intempéries, Olivier Fournier devrait faire son retour sur les terrains du Blue Stars dès ce samedi 16 mars, contre Les Argonautes d'Aix-en-Provence, pour le derby du sud.