Condors hockey: début des quarts de finale contre les Panthères

Les Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches joueront leur premier match de la série en quart de finale de la Coupe NAPA ce vendredi 15 mars à 19 h 30 au Centre Frameco de Saint-Joseph.

Positionnés au 2e rang du classement général, à égalité avec les Cobras de Terrebonne, ils affronteront les Panthères de Saint-Jérôme.

Les Condors ont affiché une performance remarquable tout au long de la saison régulière de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), démontrant leur détermination et leur compétence sur la glace. Avec leur positionnement solide au classement général, ils entrent dans ces séries éliminatoires avec confiance et ambition. L’équipe du Cégep Beauce-Appalaches a terminé la saison avec une fiche de 34 victoires, 12 défaites ainsi que deux défaites en prolongation. Le meilleur total de la franchise depuis son arrivée en Beauce.

L’entraineur-chef, Jonathan Ferland, a mentionné qu’il était très fier de la progression de son équipe tout au long de la saison et espère que les gens de la région vont venir en grand nombre pour assister à du hockey de grande qualité et de grande intensité durant le parcours éliminatoire des Condors.

La population beauceronne est donc invitée à venir supporter son équipe locale ce vendredi 15 mars en portant des vêtements aux couleurs des Condors et en apportant des objets bruyants. Environ 400 places assises et plus de 200 places debout seront disponibles pour accueillir le public. En vente au coût de 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, les billets sont disponibles à la billetterie du Centre Frameco le jour du match.

Calendrier des matchs prévus en quart de finale

Match No 1 – Vendredi 15 mars à 19 h 30 au Centre Frameco de Saint-Joseph

Match No 2 – Dimanche 17 mars à 15 h 30 à l’aréna régional de la Rivière-du-Nord

Match No 3 – Mardi 19 mars à 19 h 30 au Centre Caztel de Sainte-Marie

Match No 4 – Jeudi 21 mars à 19 h 30 à l’aréna régional de la Rivière-du-Nord

Match No 5* – Samedi 23 mars à 16 h au Centre Caztel de Sainte-Marie

Match No 6* – Lundi 25 mars à 19 h 30 à l’aréna régional de la Rivière-du-Nord

Match No 7* – Mercredi 27 mars à 19 h 45 au Centre Caztel de Sainte-Marie;

*Si nécessaire