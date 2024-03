L'école de danse Nancy Gilbert se démarque à Bravissimo

Plus de 50 danseurs âgés entre 6 et 23 ans de l’école de danse Nancy Gilbert ont participé à la compétition internationale Bravissimo à Drummondville les 8 et 9 mars.

Sur 42 écoles de danse participantes, l’école établie à Saint-Georges s’est mérité la 3e place Top Studios Awards (meilleur studio de la fin de semaine). Elle a également présenté quatre de ses numéros au Showcase, un spectacle final réunissant les meilleurs numéros de la compétition au niveau compétitif et élite. Il s'agissait de performances en Ballet classique, jazz et lyrique.

L'établissement a également obtenu quatre Coups de Foudre de toute la compétition. Plusieurs 1res places et des notes de plus de 95% ont été remportées par les sportifs beaucerons.

« Je suis encore sous le choc de l’émotion de ce weekend, sans mot pour exprimer ma fierté et mon amour pour toutes ces merveilleuses personnes avec qui je partage ma passion », a souligné Nancy Gilbert, directrice de cette école de danse.

Les prochaines compétitions seront: View Dance Challenge à Montréal au mois d'avril et Hit the Floor à Lévis en mai.