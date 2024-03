Découvrez les candidats en lice pour le 45e Gala du Mérite Sportif Beauceron

Les candidats en lice pour le 45e Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui se déroulera le 11 mai prochain à Saint-Georges, sont désormais connus.

Sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires Daniel Drouin, 25 prix seront remis en plus des prestigieux Élitas d’or, d’argent et de bronze.

De nombreux athlètes, entraîneurs, bénévoles, équipes, événements et organismes se sont démarqués et ont posé leur candidature. Parmi les récipiendaires des différentes catégories, trois d'entre eux seront couronnés meilleurs athlètes de l’année et succéderont ainsi à Jean-Sébastien Rhéaume, Sabrina Poulin et Marc-André Fortin, les lauréats des Élitas d’or, d’argent et de bronze de 2023.

« Encore cette année, le comité a dû faire des choix déchirants puisque plus d'une centaine de cahiers de candidature ont été reçus », a mentionné la présidente du comité organisateur, Véronique Paquet.

Voici la liste des candidats en nomination:

Baseball

Thomas Loubier - Beauceville

Enrico Roy - Saint-Joseph

Zoé Talbot - Sainte-Marie



Dek Hockey

Zac Paquet - Saint-Georges

Charles-Albert Pouliot - Saint-Georges

Valérie Quirion - Saint-Georges



Football

Adam Lachance - St-Gédéon

Émile Paradis - Saint-Georges

Elysa Pouliot - St-Odilon



Gymnastique

Alyssa Caissy - Saint-Georges

Nicolas Fournier - Saint-Georges

Mateo Silva - Saint-Georges



Haltérophilie

Dereck Bougie - Saint-Georges

Catherine Goupil - Saint-Georges

Arianne Maheux - Saint-Georges



Hockey

Rosalie Breton - St-Bernard

Emmy Fecteau - St-Odilon

Victoria Veilleux - Saint-Georges



Judo

Charline Bourque - St-Alfred

Mathéo Salazar Boutin - Beauceville

Antoine Rancourt - Saint-Georges



Karaté

Rosalie Caron - Saint-Georges

Eve Doyon - Beauceville

Megan Laflamme - Saint-Georges



Natation

Emile Bergeron - Saint-Georges

Maude Frenette - Saint-Georges

Philippe Lacasse - Saint-Georges



Patinage artistique

Marie-Maxim Bernard - Saint-Georges

Sara-Kim Bégin - Ste-Marguerite

Marissa Fecteau - Sainte-Marie



Rugby

Mia Carrier Saint-Georges

Nayka Goudreau St-Prosper

Sabrina Poulin Saint-Georges



Soccer

David Bolduc - St-Côme-Linière

Mathieu Gareau - St-Benoît-Labre

Marc-Olivier Morin - Saint-Georges



Tennis

Jean-Pascal Giroux - Saint-Georges

Émile Laflamme - Notre-Dame-des-Pins

Emma Lagrange - Saint-Joseph



Triathlon

Antoine Paquet - Saint-Georges

Michel Paquet - Saint-Georges

Noah Paquet - Saint-Georges



Volleyball

Nelyane Gilbert - Saint-Georges

Camille Marcotte-Leblanc - Saint-Georges

Andy Poulin - Saint-Georges



Hors discipline Junior

Noah Fecteau (Golf) - Saint-Georges

Olivier Gagné (Snowboardcross) - Lac-Etchemin

Jacob Lebel (Snowboardcross) - Sainte-Marie



Hors discipline Senior

Rose-Anne Grenier (Patinage de vitesse) - Sainte-Marie

Josée Lachance (Fitness/Bodybuilding) - Sainte-Marie

Sam Lachance (Hommes forts) - Saint-Georges



Hors discipline en équipe

Maria Faucher (Danse) - St-Philibert

Kiana Gagné (Cheerleading) - Sainte-Marie

Brenda-Lee Roy (Cheerleading) - Tring-Jonction



Prix majeurs:

Athlète scolaire

Jessica Boutin - St-Théophile

Olivier Dubois-Lemieux - Saint-Georges

Stéphanie Dubois-Lemieux - Saint-Georges



Bénévole

Anne Gagné - Lac-Etchemin

Martin Savoie - Sainte-Marie

Robert Villeneuve Saint-Georges



Entraîneur

Charles Bélanger - Saint-Georges

Maxime Lefebvre - Notre-Dame-des-Pins

Stéphane Lessard - Beauceville



Équipe Junior

Andy Poulin et Julien Bernard-Grenier (Volleyball) - Saint-Georges

Dragons école des Deux-Rives M13 D2 (Hockey) - Saint-Georges

Lynx école Jésus-Marie M18 D1 (Hockey) - Beauceville



Équipe Senior

Condors (Hockey) - Saint-Georges

Lumberjacks (Rugby) - Saint-Georges

MGP construction féminin (Balle donnée) - Saint-Éphrem



Évènement

Classique PSF - Beauceville

St-Côme en Action - St-Côme-Linière

THF Saint-Georges - Saint-Georges



Organisme

Faucons de la Polyvalente Saint-François - Beauceville

THF Saint-Georges - Saint-Georges

Club de hockey Beauce-Etchemin 2016 - Saint-Georges