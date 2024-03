Le 11e Tournoi de hockey féminin se déroulera dans trois arénas de la région

La fermeture actuelle du Centre sportif Lacroix-Dutil, en raison de la grève illimitée des employés du service des loisirs de la Ville de Saint-Georges, force le comité organisateur du Tournoi de hockey féminin à tenir son événement dans trois arénas de la région.

En effet, cette 11e présentation du 26 au 28 avril prochains, se déroulera à l'Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville, au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper et au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

« Nous avons travaillé d’arrache-pied afin de s’assurer de maintenir l’événement sans trop de conséquences. Ces trois milieux nous offrent la possibilité d’obtenir le nombre d'heures de glace nécessaire pour faire jouer nos 45 équipes », a indiqué Anne-Marie Provencher, membre du comité organisateur, dans un courriel envoyé aux partenaires qui soutiennent l'événement.

La répartition et l'horaire des matchs dans les divers centres sportifs est en préparation et sera rendu public lors de la conférence de presse du 16 avril. On a toutefois déjà convenu de tenir les finales et la remise des bourses à l'aréna de Saint-Prosper.