Les Condors reprennent les devants face aux Panthères

Médaillé d’or et de bronze il y a un an au Mont-Sainte-Anne, Eliot Grondin a poursuivi sa lancée en sol québécois samedi, montant une fois de plus sur la plus haute marche du podium devant ses partisans en Coupe du monde. Cette victoire, sa sixième de la campagne, représente un record pour un athlète masculin en une saison de Coupe du monde de ...