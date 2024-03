Les cinq Dojos Yoseikan Beauce bien représentés à Québec

Les cinq Dojos Yoseikan Beauce ont participé à la compétition de karaté fermée Yoseikan qui avait lieu ce dimanche au Patro Roc-Amadour de Québec.

Ainsi, les Dojos de Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benoît-Labre, Saint-Gédéon, Saint-Honoré de Shenley et Saint-Victor étaient représentés par une quarantaine d'athlètes. Tous se sont démarqués par leurs performances et leurs instructeurs sont très fiers d'eux.

Voici les résultats obtenus:

Ceinture noire senior:

- Maleck Létourneau, 2e place kata armé

Ceinture de Couleur senior:

- Sandy Fortier ceinture brune, 3e kata

- Sarah Pépin ceinture brune, 2e kata

- Vincent Giroux Ceinture Brune, 2e jiu-jitsu

- Mathieu Baillargeon ceinture brune, 1er kata armé

- Joëlle Desjardins ceinture jaune, 1er kata

Ceinture de Couleur junior:

Ceinture brune:

- Coralie Côté, 1er kata armé, 1er kata et 2e combat

- Dominic Baillargeon, 1er place kata armé et 2e kata

- Éliot Lessard, 2e kata et 2e combat

- Thomas Côté, 1er kata et 1er combat

- William Giguère, 1er combat

- Xavier Longpré, 3e kata et 3e combat

Ceinture verte

- Charles-Antoine Bolduc, 1er kata et 2e combat

- Édouard Bolduc, 1er kata

- Xavier Côté, 1er kata et 1er combat

Ceinture orange

- Amélia Mathieu, 3e kata et 2e combat

- Éliam Nadeau, 3e kata

- Félix Jacques, 3e kata et 3e combat

- Sophia Gendreau, 1er kata et 2e combat

- Wilson Roy , 3e combat