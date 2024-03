Une fin de semaine de hauts et de bas pour les équipes Canam

Les équipes Canam étaient toutes en action cette fin de semaine dans leurs catégories respectives pour un total de trois victoires.

Le M15 AAA commençait le weekend sur la route à l’aréna Rejean Lemelin pour y affronter les As de Québec. Les unités spéciales font la différence lors de la rencontre alors que les As inscrivent 3 filets en avantage numérique et l’emporte 4 à 1.

L’Albatros avait rendez-vous avec le M15 AAA au Centre Frameco comme dernière parte du weekend. L’albatros inscrit le premier filet de la rencontre mais le Canam réplique avec 3 buts en première période pour prendre les devants 3 à 1. L’Albatros rétrécit à nouveau l’écart à un seul but mais l’attaque du Canam ne s’arrête pas là et revient avec 3 autres filets et l’emportent 6 à 2. Sasha Gamache termine la rencontre avec 2 buts et 2 passes et Ludovic Plante termine la partie avec 3 buts.

Le M15 Elite avait une fin de semaine plus chargée alors que 3 parties en 3 jours étaient au programme. Vendredi soir, l’équipe se rendait à Québec pour y affronter les As. Les As marque 4 buts dès la première période et l’emporte 8 à 1.

Samedi, le Canam se dirige du coté de Drummondville pour rendre visite au Cascades Elite. Un but de chaque côté dans la première minute de jeu donne un début offensif à la rencontre. Cependant le Cascades revient avec 5 buts sans réplique et l’emporte 6 à 3.

Finalement, le retour à domicile dimanche dernier à fait du bien à nos M15 Elite. L’Albatros s’inscrit le premier au tableau mais se sera leur seul filet de la rencontre. Le Canam marque 4 buts et l’emporte 4 à 1. Anthony Breton inscrit 2 filets pour le Canam.

Une seule rencontre au programme pour les M13AAA, dimanche dernier, contre L’Albatros du Bas St-Laurent. Ce sera une partie à oublier pour l'équipe qui a subi une domination complète de l’Albatros qui l’emporte 11 à 2.

Deux parties pour le M13 Elite. Samedi, l’équipe se rendait à Sherbrooke pour y affronter les Harfangs. Les 3 premiers filets ont été inscrits par l’équipe locale, dont 2 en avantage numérique et le Canam s’incline 5 à 1. Dimanche, de retour au Centre Frameco contre L’Albatros, le Canam est plus discipliné et l’emporte 4 à 2. Brandon Lemire a été le plus productif avec 2 buts.

Une seule partie au programme pour nos M17 AAA. C’est du côté du Centre Desjardins de Saint-Prosper que l’équipe recevait L’Albatros. Match offensif où 11 buts ont été inscrits dans la rencontre, malheureusement L’Albatros l’emporte 7 à 4.