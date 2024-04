Canam Beauce-Appalaches : des défaites crève-cœur pour le M13 AAA et le M15 Elite

La Série ACT-LMS Québec de course automobile reviendra en force en 2024 sur la piste de l’Autodrome Montmagny, et sur celle de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, alors que la liste des 35 pilotes actuellement inscrits vient d'être officiellement dévoilée. Avec une combinaison de vétérans chevronnés et de nouvelles équipes prometteuses, ...