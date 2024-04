Fin de saison pour le Cool FM de Saint-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges retrouvait Rivière-du-Loup, ce mercredi 3 avril, pour ce qui pouvait être son dernier match de la saison.

Malheureusement pour les partisans de Saint-Georges, les hommes de Dominic Lapensée n'ont pas eu le sursaut attendu et terminent leur saison avec une défaite 4 à 1.

En première période, aucun but ne sera marqué et il faudra attendre les 20 premières secondes du deuxième vingt pour voir les 3L ouvrir le score en avantage numérique. Le Cool FM réagit au milieu de cette seconde période grâce à un but de Maxime Lacroix sur une passe de Dylan Labbé.

Au début de la troisième période, le Cool FM va rapidement prendre deux buts sans jamais réussir à revenir. Un dernier but sera ajouté par Rivière-du-Loup en fin de match pour porter le score à 4-1.

Les champions en titre s'arrêtent ici pour la saison 2023-2024, sûrement avec quelques regrets.