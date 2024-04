Condors: un parcours sans faute exigé pour atteindre la finale

L'étau se resserre autour des Condors du Cégep Beauce-Appalaches qui devront remporter leurs quatre prochains matchs s'ils veulent se retrouver en finale de la Coupe NAPA.

En effet, les hommes de Jonathan Ferland ont essuyé une nouvelle défaite hier soir face à l'Everest de la Côte-du-Sud avec un pointage final de 4 à 2. Plus de 1 000 personnes étaient réunies au centre Caztel à Sainte-Marie pour assister à ce match.

Les visiteurs ont marqué deux buts dès la première période, puis les Condors sont remontés avec un but de Dylan Champagne en deuxième et un autre de Jérémy Roy en troisième. Cependant, l'Everest a rétorqué en milieu et fin de cette dernière période pour remporter la partie.

Les prochaines rencontrent entre ces deux équipes de Chaudière-Appalaches seront décivises, car au moindre faux pas, les Condors perdront leur place dans la course à la Coupe NAPA.