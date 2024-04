Canam Beauce-Appalaches: la saison se termine pour deux équipes

La saison est désormais terminée pour les équipes de hockey M13 Elite et M17 AAA du Canam Beauce-Appalaches.

M13 Élite

Le M13 Elite était sur la route à Québec pour se classer pour la Coupe Chevrolet en fin de semaine passée.

Pour la première partie au tableau, le Canam rencontrait le Cascades Élite. Trois buts dans les huit premières minutes de la partie ont permis aux Cascades Élite de l’emporter 7 à 2. Frédéric Vachon et Adam Lachance ont été les marqueurs du Canam.

Le M13 Elite devait l’emporter contre Les Estacades de la Mauricie pour continuer leur parcours. Il concède le premier but, mais Adam Duhamel crée l’égalité avant la fin de la première période. Les Estacades sont les seuls à s’inscrire au tableau en deuxième période avec deux buts et prennent l’avance 3 à 1. Le Canam est incapable de revenir et s’incline 5 à 2.

M17 AAA

Premier duel contre leurs rivaux, les Corsaires de Pointe-Levy. Les Corsaires s’inscrivent à la marque en avantage numérique dès la troisième minute de jeu de la deuxième période, mais Zacharie Lessard enfile deux filets et permet au Canam de prendre les devants 2 à 1 après deux périodes. Dominic Bolduc donne l’avance de deux buts au Canam avec 9 minutes à jouer à la partie. Pointe-Lévy revient avec deux buts, dont le but égalisateur, en avantage numérique avec moins d’une minute à la rencontre. Les Corsaires se sauvent avec la victoire en tir de barrage.

Le Canam avait rendez-vous avec L’Albatros du Bas Saint-Laurent dans leur deuxième duel. C’est le Canam qui prend le contrôle du match avec deux buts en première période et l’emporte 5 à 3. Charles-Antoine Dubé termine la rencontre avec deux buts et une passe et Alexis Gagné avec deux buts.

Pour continuer leur parcours pour la Coupe Chevrolet, le Canam devait l’emporter contre Les Espoirs du Saguenay. Match axé sur la défensive, aucun but en première période. Les Espoirs inscrivent deux filets en deuxième et mène 2 à 0 avec une période à jouer. Le Canam redouble d’efforts et Charles -Antoine Dubé diminue l’écart à un but. Le Canam domine la troisième période et a de belles chances, mais il est incapable de capitaliser et leur parcours se termine avec une défaite de 2 à 1.