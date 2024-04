«On a manqué de temps» – Sabrina Poulin

Le temps a joué contre les joueuses canadiennes lors du match dimanche de la cinquième place des Séries mondiales de rugby à 7, à Hong Kong. Opposées aux Fidjiennes, elles ont connu un lent départ et se sont inclinées 19-15 pour terminer le tournoi au sixième rang.

« Notre première demie a été un petit peu plus difficile. Je crois que nous avons manqué beaucoup d’opportunités et on n’a pas pu finir plusieurs actions. Au niveau des bases et du contact, les Fidjiennes étaient supérieures à nous dans ce match-là. Après, à la deuxième demie, on a mieux joué, mais on a manqué un peu de temps », a mentionné la Beauceronne Sabrina Poulin, en entrevue avec Sportcom.

Les Canadiennes tiraient de l’arrière 7-5 à la mi-temps. La Québécoise Pamphinette Buisa a fait son entrée à la 13e minute de jeu, mais leurs opposantes ont réussi à conserver leur avance jusqu’à la toute fin.

Connaissant bien leurs adversaires en les ayant affrontées à l’entraînement avant le tournoi de Hong Kong, le plan de match de l’unifolié canadien était bien établi, d’entrée de jeu : les joueuses devaient miser sur la défense.

« C’est une équipe très physique. On savait que les joueuses allaient essayer de passer après ou avant contact, donc on devait faire une grosse performance défensivement. On devait gagner nos un contre un et finir nos actions pour faire des essais et ce sont des choses qu’on a eu un peu de difficulté à faire. »

« On a fait du rugby de rattrapage, donc c’est un peu difficile d’aller gagner des matchs de cette façon-là », a fait remarquer Sabrina Poulin.

Les représentantes du Canada ont gagné leurs trois parties de la ronde préliminaire afin d’accéder aux quarts de finale à Hong Kong. Elles se sont inclinées 26-5 dans un rendez-vous contre les Néo-Zélandaises, championnes olympiques en titre. Ces dernières ont d’ailleurs démoli les Américaines 36-7 lors de la finale, un peu plus tôt ce dimanche, pour rafler une troisième médaille d’or de suite dans le circuit.

« On sait qu’on forme une équipe très dangereuse quand on joue vraiment en équipe et lorsqu’on travaille l’une pour l’autre en faisant le premier, le deuxième et le troisième effort. On est une équipe très en forme, donc je pense que c’est de mettre tout ça ensemble avec le côté stratégique aussi afin d’exécuter dans des moments de haute intensité. »

De retour d’une blessure, Sabrina Poulin en était à son deuxième tournoi avec l’équipe cette saison. « Mon premier était à Los Angeles. À Hong Kong, j’ai eu l’occasion d’aider l’équipe. Je crois qu’en matchs de poule, j’ai plus eu un rôle de joueuse d’impact, donc lorsque j’entrais sur le terrain, je n’avais pas le plus grand nombre de minutes, mais je savais que je devais faire la différence. »

Du 3 au 5 mai prochain, les Canadiennes seront en action en Asie à l’occasion de l’étape de Singapour. Elles s’envoleront ensuite à Madrid, en Espagne, pour clore les Séries mondiales avant les Jeux olympiques de Paris.

Et qui représentera l’unifolié dans la capitale française cet été ? « Je crois que ça va vraiment être une décision difficile pour les entraîneurs », a souligné Sabrina Poulin en riant. « On est 25 filles à Victoria qui s’entraînent à temps plein. On a toutes le même but commun. Il peut avoir des blessures et on ne sait jamais ce qu’il peut arriver, mais je crois que plus la saison avance, plus on essaie de renforcer les connections entre certaines joueuses pour avoir la meilleure équipe possible à Paris », a-t-elle poursuivi.

