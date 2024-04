Des représentantes des Valkyries de Ste-Marie s'illustrent au championnat canadien de ringuette

Plusieurs Beauceronnes ont participé à un moment historique pour la région de Québec, alors que les deux équipes Cyclones reviennent de leur périple du Championnat canadien tenu à Dieppe, Nouveau-Brunswick, du 7 au 13 avril dernier.

Noémie Larochelle, Danika Lambert, Charlotte Simard, Kate Noonan et Mélanie Roy, représentantes de l'association de ringuette des Valkyries de Sainte-Marie, font partie de l'équipe Junior AA (U16AA) des Cyclones de Québec.

Qui plus est, Mégane Larochelle, Laurence Grondin, Julianne Lambert, Alexia Morin, Léa Fortin et Abygaël Carrier sont aussi représentantes de l'association de ringuette des Valkyries de Sainte-Marie, mais elles font partie de l'équipe Cadette AA (U19AA) des Cyclones de Québec.

Cyclones Junior AA

Un sentiment d’euphorie envahit la région de Québec alors que les Cyclones Junior AA inscrivent leur nom en lettres d'or dans l'histoire de la ringuette canadienne par leur victoire en finale du Championnat par la marque de 1-0 contre l’Alberta. Ce moment remarquable est le couronnement d'un parcours marqué de 8 victoires en autant de parties.

Depuis leur jeune âge, ces joueuses provenant de différentes associations de la région se sont affrontées sur la glace, mais se sont également unies pour perfectionner leurs compétences lors de cliniques spécialisées et tournois estivaux.

La Beauceronne Noémie Larochelle fait partie des trois étoiles reconnues par Ringuette Canada pour leurs habiletés et leur capacité à se démarquer dans les moments importants lors de ce championnat.

La saison 2023-2024 de l’équipe Junior AA a été une succession de succès éclatants, témoignant de leur domination sur la glace. En remportant tous leurs tournois et en se classant au 2e rang de la saison régulière, les Cyclones Junior AA ont prouvé leur supériorité face à une concurrence relevée. Leur parcours jusqu'à la finale du Championnat provincial, malgré une défaite amère, a été marqué par un esprit d'équipe inébranlable et d’une grande solidarité.

Fait à noter, l’équipe Junior AA a honoré Alexa, leur ambassadrice au Championnat canadien de ringuette, avec un geste chaleureux. En signe de reconnaissance pour son soutien et son enthousiasme en tant que fan numéro un, l’équipe lui a offert un chandail signé, une médaille, un bâton d’or et d'autres cadeaux. Ce moment symbolique incarne bien l'esprit du sport pur.

Cyclones Cadette AA

Glorieuses représentantes de la province de Québec, elles ont relevé avec bravoure le défi du Championnat canadien. L’équipe s’est illustrée parmi les 18 équipes venues des quatre coins du pays.

Leur ascension fulgurante a débuté lors des récents championnats provinciaux, où malgré une troisième place en saison régulière, elles ont brillé aux moments cruciaux, les propulsant vers l’ultime compétition. Malgré les défis rencontrés au Championnat canadien, les Cyclones U19AA ont fait preuve de détermination et de fierté, se classant admirablement en 6e position.

Pour la Beauceronne Léa Fortin et trois de ses coéquipières, il s'agissait de leur dernière saison avec les Cyclones.

Cette première médaille d’or canadienne dans l’histoire de la région et la réussite des deux équipes Cyclones resteront gravées dans les mémoires comme des exemples inspirants pour la relève et un symbole de l'excellence sportive, témoignant de l'engagement, du talent et de la détermination de chaque membre de ces équipes.