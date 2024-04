Les pilotes de retour sur la piste de l'Autodrome Chaudière dès samedi

L'organisation de l’Autodrome Chaudière a annoncé, ce mercredi 24 avril, que sa saison 2024 débutera dès ce samedi 27 avril, à Vallée-Jonction.

Pour l'occasion, deux courses seront au programme avec la Triple Couronne Féminine suivie de l'Enduro des Érables 300.

En effet, dès 13 h, les pilotes féminines seront les premières à fouler la piste de Vallée Jonction, pour une finale de 50 tours. Déjà plus de 10 femmes ont confirmé leurs présences et il reste encore quelques places.

Les gagnantes actuelles sont Chloé Grondin no.32 en 2022 et Ashley Mercier no.46 en 2023. Cet évènement 100% féminin à pour but de souligner le talent des femmes dans le monde de la course automobile. Les 2e et 3e épreuves auront lieu quant à elles, les 14 juillet et 14 septembre prochain.

Dès 14h00, c'est l’épreuve d’endurance de l’année qui prendra son envol. À ce jour, 88 pilotes téméraires sont actuellement inscrits et les inscriptions sont toujours ouvertes!

L’Autodrome Chaudière à toujours pour objectif de battre un record de participation année après année, pour cet évènement. Une bourse totalisant 3 000 $ sera remise au 5 premières positions.

Le vainqueur de l’Enduro de l’automne 2023 est Maxime Althot no.3 suivi de Dominic Daigle no.43.