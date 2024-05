Le 24 DH Saint-Georges Ford commence demain matin

Les joueuses canadiennes de rugby à XV ont voulu envoyer un message clair à leur premier match de la Série Pacific Four, la fin de semaine dernière. C’est ce qu’elles ont fait en l’emportant 50-7 face aux Américaines, en Californie. « On a toujours dit qu’il y a une rivalité, mais ce n’est plus le cas. On voulait se séparer d’elles et démontrer ...