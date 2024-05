Réouverture de la Véloroute de la Chaudière le 15 mai

La MRC de La Nouvelle-Beauce a annoncé cette semaine que la Véloroute de la Chaudière serait officiellement ouverte à compter du mercredi 15 mai.

D’ici cette date, des travaux de lignage ainsi que de l’asphaltage seront réalisés, en plus d’un nettoyage de la piste cyclable. Cette infrastructure sera donc ouverte aux cyclistes sur vélos traditionnels ou électriques, aux patineurs sur roues alignées ainsi qu’aux marcheurs.

La Véloroute de la Chaudière est une voie cyclable de 146km reliant Saint-Lambert-de-Lauzon à Saint-Georges. Elle traverse la vallée et les villages au rythme de la rivière et des collines. Trois haltes sont aménagées sur le parcours et douze "Miracles beaucerons" racontent l'histoire de la région.

Rappelons que la présence d’animaux domestiques, tels que les chiens, est interdite.