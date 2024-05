Avec l'équipe Ace athletics SWAT

La Georgienne Talina Roy et son équipe Ace athletics SWAT ont remporté la deuxième place, sur 27 équipes, lors du Championnat du monde de cheerleading en Floride le mois dernier.

Il s’agissait de la première expérience pour Talina à cette compétition, mais de la troisième pour l’équipe. En effet, les filles se sont classées en cinquième position en 2021-2022, puis en première position en 2022-2023. Elles concouraient dans la catégorie International open all girl - Level 5.

Cette année, cette équipe de Québec a également terminé en première place au pays face à 12 autres équipes canadiennes. Une victoire qui s’est jouée le samedi 27 avril pour les demi-finales. « Lors de cette représentation, nous devions nous classer dans le Top 3 de notre pays pour atteindre les finales. Nous avons réussi puisque nous avons atteint la première place de notre pays, donc nous avons remporté la médaille d’or lors des Canadians trials », a expliqué la Beauceronne à EnBeauce.com.

Notons que Kiana Gagné, la cousine de Talina, est une autre Beauceronne membre de cette équipe.

Vaincre l'anxiété pour remporter la victoire

Pour sa part, cela fait quatre ans que Talina Roy a commencé le cheerleading. Elle a d’abord été membre des Patriotes de la polyvalente Bélanger en 2020, puis elle a passé deux ans au sein du Club de cheerleading de Trois-Rivières TRcheer. Elle a donc terminé sa première année avec Ace athletics SWAT avec cette toute première expérience au Championnat du monde.

« Le Championnat du monde de cheerleading est une compétition que nous attendons avec impatience chaque année. Le niveau de stress en est à son maximum puisque, même si nous avons eu de belles performances tout au long de l’année, ce sont les performances sur le tapis des worlds qui seront pris en compte », a-t-elle souligné.

Cette expérience, bien qu’enrichissante, a donc été stressante pour Talina qui ne savait pas trop à quoi s’attendre. Habituellement, c’est un sentiment qu’elle gère plutôt bien selon elle, mais ce jour-là, c’était différent. Plusieurs éléments de leur chorégraphie, qui fonctionnaient très bien d’habitude, ne fonctionnaient plus. Les entraîneurs ont donc pris la décision de leur mettre des éléments semblables, mais d’une moins grande difficulté, et ce, juste avant d’embarquer sur le tapis de compétition.

« Durant notre performance, nous avons eu un accroc et nous n’avons pas été en mesure de faire un de nos éléments, mais les juges n’ont rien vu. Évidemment en débarquant du tapis la déception était présente pour ma part puisque je sentais que je n’avais pas été à la hauteur des attentes de mon équipe. Tout ce que je désirais était que l’on se classe dans le Top 3 de notre pays pour avoir la chance de performer une deuxième fois et de prouver à mon équipe que je suis capable de le faire. »

Quel soulagement pour l’athlète d’apprendre le soir même que son équipe passait en finale et qu’en plus elle était première au Canada. « Puis quand ils ont annoncé que nous étions premières, un sentiment de fierté et de bonheur m’a envahie. Je me suis alors promis que j’allais faire mieux la deuxième journée. »

Les problèmes rencontrés au début étaient des histoires du passé lors des finales, puisque toute la chorégraphie se déroulait sans accroc. « Lors de l’échauffement, le stress était présent, mais cette fois-ci c’était un bon stress. Lorsque nous avons embarqué sur le tapis de compétition, j’ai réussi à faire une routine parfaite et j’étais vraiment fière de mon parcours personnel et peu importe le résultat au final, j’étais fière de ce que j’avais accompli. La deuxième place était seulement un bonus », a conclu la Georgienne.