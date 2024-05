Autodrome Chaudière : c'est « le Claude Leclerc 150 » en fin de semaine

L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera, pour la première fois sur le sol québécois en 2024, la division ACT US/Canada avec la course Claude Leclerc 150, ce samedi 18 mai.

La liste ayant été récemment dévoilée mentionne que 38 pilotes auraient confirmé leur présence dont 14 Américains. Le spectacle risque d’être relevé puisque seul 26 voitures pourront prendre part à l’épreuve finale de 150 tours.

Par la suite, les spectateurs pourront aussi profiter de la série Sportsman Unitool. Les pilotes de cette catégorie fouleront la piste de Vallée-Jonction pour une première fois cette année. En date des présentes, ce sont 18 pilotes qui ont confirmé leur intention de prendre part à la finale de 100 tours.

Les pilotes de Nascar Vintage reprendront là où ils ont laissé leur rivalité, samedi pour une finale comptant 30 tours. Le classement actuel place Claude Goupil no.71, au volant de sa Camaro 68, en première position, tout juste devant Martin Lacombe no.33, au commande de sa Ford Torino 70. Seul un point les séparent.

En Nascar Sport Compact Senior, les pilotes en seront à leur 2e course de l’année. Maude Sylvain no.12 et Ashley Mercier no.46 n’ont sûrement pas dit leur dernier mot. Au classement, Bobby Bureau no.28 est en tête avec 6 points de plus que ses concurrents. À égalité au second rang, on retrouve Matis Labbé no.40 et Maude Sylvain no.12. La division Senior prendra part à une finale de 30 tours.

La dernière course présentée sera dans la division Sport Compact Développement. Ce n’est rien de moins que 17 voitures qui envahiront le bitume de Vallée-Jonction pour la finale de 30 tours. En ce moment, c’est Dale Côté au volant de sa Veloster no.59 qui est en tête du classement mais avec seulement 1 point sur sa rivale, Sandrine Labbé no.40.

Les spectateurs ont certaines attentes envers cette catégorie qui leur a présenté, samedi dernier, une belle course. C’est donc tout un rendez-vous, ce samedi 18 mai, à l’Autodrome Chaudière. Les qualifications débuteront dès 15h.

Tarification: Adultes : 50$ ; 12 - 17 ans: 25$ ; 11 ans et moins: gratuit ; Puits: Ajout de 10$