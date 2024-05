Un tournoi de pickleball organisé par le CPS Les Passerelles

Le centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles, de Beauce Sartigan, est à préparer son tout premier tournoi régional de pickleball, qui aura lieu en septembre prochain à Saint-Georges.

« Nous souhaitions une activité de financement innovante à la fois rassembleuse et familiale, mentionne Valérie Poulin, directrice générale du centre. Nous espérons que cette initiative, de ce sport en pleine croissance, deviendra un moyen de financement annuel permettant aux familles de participer à une compétition saine et amicale ».

Le tournoi aura lieu la fin de semaine du 14 et 15 septembre au Complexe multisport de Saint-Georges. Durant l'événement, le stationnement du Complexe et de la Polyvalente de Saint-Georges sera animé avec des jeux gonflables, des camions-bouffe, de la musique, du maquillage pour les enfants et plusieurs autres activités

Les inscriptions pourront se faire à compter du 3 juin sur le site Internet du CPS. Le coût est de 100 $ par équipe de deux personnes, payable à l’inscription. Les équipes s’affronteront par groupe de huit personnes. Pour les détails du déroulement, contactez Andrée-Ann Breton (418-382-0255).

Rappelons que le CPS Les Passerelles est un organisme à but non lucratif qui accompagne les enfants et les adolescents âgés de 0 à 18 ans de Beauce-Sartigan et leurs familles en situation de vulnérabilité. Au cours de la dernière année, les intervenants de l'organisme ont réalisé 2 380 interventions auprès d’enfants de Beauce-Sartigan. Les profits recueillis lors de ce tournoi permettront la poursuite et le développement des services aux enfants et leurs familles.